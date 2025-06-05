Укр Рус
Show24 Світові знаменитості Вкотре підтримав: фронтмен Imagine Dragons підняв український прапор на концерті в Таллінні
5 червня, 09:40
2

Вкотре підтримав: фронтмен Imagine Dragons підняв український прапор на концерті в Таллінні

Марія Примич
Основні тези
  • Ден Рейнольдс з Imagine Dragons підняв український прапор на концерті в Таллінні.
  • Раніше музикант також демонстрував підтримку України на концертах у Мілані та Цюриху.

3 травня в Таллінні (столиця Естонії) відбувся концерт гурту Imagine Dragons в рамках туру LOOM. Фронтмен колективу Ден Рейнольдс вкотре підтримав Україну під час виступу.

Музикант підняв синьо-жовтий прапор. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток українки, яка була на концерті Imagine Dragons. 

До речі Синьо-жовтий прапор замайорів у Цюриху: фронтмен Imagine Dragons вкотре підтримав Україну

Зараз гурт Imagine Dragons перебуває в турі LOOM. Музиканти вже виступили в різних країнах світу. У вівторок, 3 травня, концерт відбувся у столиці Естонії Таллінні. 

На відео, які поширюють в соціальних мережах, Ден Рейнольдс спускається зі сцени до глядачів під час виконання пісні It's Time. Музикант взяв український прапор з натовпу та підняв його. 

І знову наш прапор в руках цієї неймовірної людини, 
– написала дівчина Аліна, яка відвідала концерт Imagine Dragons. 

@firebreather.ukraine Dan Reynolds with (watch to the end!) Credit: Insta - ludmilarochax #imaginedragons #danreynolds #fanpage #itstime #estonia #tallinn #imaginedragonslive #loomtour #danreynoldsfan #imaginedragonsconcert #fyp #foryoupage #firebreather #ukraine #ukraine #українськийтікток #україна #україна #united24 #stopwar #ukrainianfirebreather #українапонадусе #нівійні ♬ оригінальний звук - ????????????

Реакція мережі

Зауважимо, що в коментарях під відео з концерту Imagine Dragons знайшлося багато росіян, які незадоволені тим, що гурт підтримує Україну. Водночас українці пишуть приємні слова музикантам та дякують їм:

  • "Слава Україні! Imagine Dragons з нами".
  • "Дякуємо за підтримку".
  • "Поважаю і захоплююсь Деном".

Нагадаємо, що фронтмен гурт Imagine Dragons вже не вперше демонструє підтримку України під час туру. Раніше Ден Рейнольдс підняв синьо-жовтий прапор на концерті у Мілані, а також – в Цюриху. 