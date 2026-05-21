Олена Зеленська зачарувала вишиванкою за 18 500 гривень: що символізує орнамент

Сьогодні, 21 травня, відзначається Всесвітній день вишиванки. Володимир та Олена Зеленські вже привітали українців зі святом та показали свої вишиванки.

Президент і перша леді України опублікували спільний допис в інстаграмі. Яку вишиванку обрала Зеленська, дізнавайтеся в матеріалі.

Дивіться також Рівно 7 років тому відбулась інавгурація: як за роки президентства змінився Володимир Зеленський

Олена Зеленська позувала на фотографії у вишиванці від українського бренду Varenyky Fashion. На сайті зазначається, що сорочка зроблена з льону та коштує 18 тисяч 500 гривень.

Орнамент символізує нескінченне продовження роду та зв'язок між поколіннями, сімейний добробут та достаток. Служить захистом родини. Також здавна вважалося, що цей орнамент допомагає молодим жінкам зустріти свою долю,

– йдеться в описі.

На фото перша леді України тримає чоловіка за руку та усміхається. Вона зробила легкий макіяж, зібрала волосся назад і доповнила свій образ прикрасами: сережками та каблучкою.

Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму президента

Зеленські зазначили, що українців віками зачаровував візерунок вишиванки, і додали, що "тепер наша черга творити його самим – своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком".

Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам'ять і будуємо майбутнє,

– наголосило президентське подружжя.

Які вишиванки Зеленські обрали на Великдень?