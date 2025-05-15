"Ми різні, але об'єднані нитками традицій": зірки привітали українців з Днем вишиванки

Щороку у третій четвер травня відзначається День вишиванки. У час війни це свято має особливе значення. Під час повномасштабного вторгнення українці ще більше усвідомили цінність культури та традицій, які Росія роками намагається знищити або привласнити собі. Сьогодні люди традиційно одягають національне вбрання.

У соціальних мережах українські зірки вітають з Днем вишиванки та з Днем сім'ї – дуже символічно, що цьогоріч ці два свята припали на один день. Також вони діляться фотографіями й відео у національному вбранні, пише Show 24.

До слова У кожному візерунку – сила роду, – Зеленські у символічних вбраннях привітали з Днем вишиванки

Христина Соловій

Христина Соловій опублікувала фото, зроблене коли їй було 16 років – під час посвяти у студенти. Співачка одягнула вишиванку прабабусі Марти, яку жінка вишивала на китайському шовку.

"Майже все навчання в університеті я комбінувала її з різноманітним одягом і ходила так на пари. Чи дивно, що я захотіла потім записати альбом "Жива вода"? Мабуть, ні, і я досі вірю, що багато чого мені вдалося завдяки міцному зв'язку зі своїми предками. А вишиванка була завжди символом сили, впевненості й гордості за своє коріння. Носіть свої вишиванки красиво, носіть з гордістю. З Днем вишиванки!", – написала Соловій.

Катерина Осадча

Катерина Осадча привітала українців з Днем вишиванки та з Днем сім'ї. Ведуча поділилась світлиною з чоловіком Юрієм Горбуновим та їхніми двома синами: Іваном і Данилом. Сім'я позувала у вишиванках.

Родина – це наше базове налаштування. Для українців споконвічно родина була понад усе, родина – це тил і спокій, радість і сила. Вишиванка – наш символ, символ роду, і я свої вишиванки обов'язково передам своїм онукам (сподіваюся, в мене вони будуть),

– зазначила Осадча.

alyona alyona

Реперка alyona alyona опублікувала кілька фотографій у вишиванці від українського бренду SVARGA.

"Це не просто сорочка, це – історія. У кожному хрестику – молитва мами, пісня дідуся, сила нашої землі. День вишиванки – це ще один привід згадати, які ми неймовірні: красиві, сильні, вільні. Це пам'ять про тих, хто боровся за нас. Це символ сили, ніжності й нескореності. Це ми. Де б хто не був – в Україні чи далеко від дому – вишиванка єднає. Нехай у ваших серцях сьогодні буде тепло, любов і гордість за те, хто ми є", – йдеться у дописі alyona alyona.

Михайло Хома (Дзідзьо)

З Днем вишиванки! Нехай у кожного буде своя – улюблена, вибрана серцем. Вишиванка – це зв'язок з родом, з тими, хто був до нас. Тому хай цей день буде святом не просто про одяг, а й про духовне,

– написав Михайло Хома.

АНТИТІЛА

Учасники гурту АНТИТІЛА також з'явилися у вишиванках та привітали українців зі святом. Для Тараса Тополі та Сергія Вусика сорочки створювала майстриня Зоряна.

Кожна вишиванка – це не просто річ. Це унікальний код. Ми всі – частина великої історії, вишитої болем, боротьбою і красою. Ми були, є і будемо. Україна – в серці, у вчинках і у виборі бути собою,

– йдеться у дописі.

Ірина Федишин

"Вітаю усіх з Днем вишиванки. Любімо своє, рідне, бо воно найкраще! Нехай сьогодні вишиванка додасть нам сил, натхнення та віри в перемогу! Зі святом, друзі! Разом – незламні!", – привітала українців співачка Ірина Федишин.

Тімур та Інна Мірошниченки

Привітали з Днем вишиванки й Тімур та Інна Мірошниченки. Подружжя поділилось відео, в якому показалося у національному вбранні разом зі своїми чотирма дітьми: Мією, Марком, Марселем та Ангеліною.

Олександр Педан

Григорій та Христина Решетники

Григорій та Христина Решетники поділились відео, де танцюють у вишиванках.

Одягаєш вишиванку і відчуваєш силу та неймовірну єдність української нації! Вітаємо з Днем вишиванки й з Днем сім'ї – бережімо традиції, бо це – наш генетичний код,

– наголосили вони.

Злата Огнєвіч

Вишиванка – це не просто одяг. Це мовчазна пісня, в якій кожен регіон співає по-своєму. Полісся, Поділля, Гуцульщина, Слобожанщина – у кожному орнаменті – частина серця, пам'яті й любові до рідної землі. Ми різні, але об'єднані нитками традицій. З Днем вишиванки, рідна Україно,

– написала співачка Злата Огнєвіч.

Олег Скрипка

"Шановні, любі, дорогенькі, щиро вітаю вас з Днем вишиванки! Вишиванка – це наш генетичний код, це наш захист, наша гордість і слава. Вам здоров'я, щастя і слава Україні, вам і вашій родині!", – сказав Олег Скрипка.

Раніше ми писали про вишиванку Олени Зеленської та про те, де її можна придбати й за скільки.