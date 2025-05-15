У соціальних мережах українські зірки вітають з Днем вишиванки та з Днем сім'ї – дуже символічно, що цьогоріч ці два свята припали на один день. Також вони діляться фотографіями й відео у національному вбранні, пише Show 24.

До слова У кожному візерунку – сила роду, – Зеленські у символічних вбраннях привітали з Днем вишиванки

Христина Соловій

Христина Соловій опублікувала фото, зроблене коли їй було 16 років – під час посвяти у студенти. Співачка одягнула вишиванку прабабусі Марти, яку жінка вишивала на китайському шовку.

"Майже все навчання в університеті я комбінувала її з різноманітним одягом і ходила так на пари. Чи дивно, що я захотіла потім записати альбом "Жива вода"? Мабуть, ні, і я досі вірю, що багато чого мені вдалося завдяки міцному зв'язку зі своїми предками. А вишиванка була завжди символом сили, впевненості й гордості за своє коріння. Носіть свої вишиванки красиво, носіть з гордістю. З Днем вишиванки!", – написала Соловій.

Катерина Осадча

Катерина Осадча привітала українців з Днем вишиванки та з Днем сім'ї. Ведуча поділилась світлиною з чоловіком Юрієм Горбуновим та їхніми двома синами: Іваном і Данилом. Сім'я позувала у вишиванках.

Родина – це наше базове налаштування. Для українців споконвічно родина була понад усе, родина – це тил і спокій, радість і сила. Вишиванка – наш символ, символ роду, і я свої вишиванки обов'язково передам своїм онукам (сподіваюся, в мене вони будуть),

– зазначила Осадча.

alyona alyona

Реперка alyona alyona опублікувала кілька фотографій у вишиванці від українського бренду SVARGA.

"Це не просто сорочка, це – історія. У кожному хрестику – молитва мами, пісня дідуся, сила нашої землі. День вишиванки – це ще один привід згадати, які ми неймовірні: красиві, сильні, вільні. Це пам'ять про тих, хто боровся за нас. Це символ сили, ніжності й нескореності. Це ми. Де б хто не був – в Україні чи далеко від дому – вишиванка єднає. Нехай у ваших серцях сьогодні буде тепло, любов і гордість за те, хто ми є", – йдеться у дописі alyona alyona.

Михайло Хома (Дзідзьо)

З Днем вишиванки! Нехай у кожного буде своя – улюблена, вибрана серцем. Вишиванка – це зв'язок з родом, з тими, хто був до нас. Тому хай цей день буде святом не просто про одяг, а й про духовне,

– написав Михайло Хома.

АНТИТІЛА

Учасники гурту АНТИТІЛА також з'явилися у вишиванках та привітали українців зі святом. Для Тараса Тополі та Сергія Вусика сорочки створювала майстриня Зоряна.

Кожна вишиванка – це не просто річ. Це унікальний код. Ми всі – частина великої історії, вишитої болем, боротьбою і красою. Ми були, є і будемо. Україна – в серці, у вчинках і у виборі бути собою,

– йдеться у дописі.

Ірина Федишин

"Вітаю усіх з Днем вишиванки. Любімо своє, рідне, бо воно найкраще! Нехай сьогодні вишиванка додасть нам сил, натхнення та віри в перемогу! Зі святом, друзі! Разом – незламні!", – привітала українців співачка Ірина Федишин.

Тімур та Інна Мірошниченки

Привітали з Днем вишиванки й Тімур та Інна Мірошниченки. Подружжя поділилось відео, в якому показалося у національному вбранні разом зі своїми чотирма дітьми: Мією, Марком, Марселем та Ангеліною.

Олександр Педан

Григорій та Христина Решетники

Григорій та Христина Решетники поділились відео, де танцюють у вишиванках.

Одягаєш вишиванку і відчуваєш силу та неймовірну єдність української нації! Вітаємо з Днем вишиванки й з Днем сім'ї – бережімо традиції, бо це – наш генетичний код,

– наголосили вони.

Злата Огнєвіч

Вишиванка – це не просто одяг. Це мовчазна пісня, в якій кожен регіон співає по-своєму. Полісся, Поділля, Гуцульщина, Слобожанщина – у кожному орнаменті – частина серця, пам'яті й любові до рідної землі. Ми різні, але об'єднані нитками традицій. З Днем вишиванки, рідна Україно,

– написала співачка Злата Огнєвіч.

Олег Скрипка

"Шановні, любі, дорогенькі, щиро вітаю вас з Днем вишиванки! Вишиванка – це наш генетичний код, це наш захист, наша гордість і слава. Вам здоров'я, щастя і слава Україні, вам і вашій родині!", – сказав Олег Скрипка.

Раніше ми писали про вишиванку Олени Зеленської та про те, де її можна придбати й за скільки.