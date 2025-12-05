Ті, кому не байдуже: 7 відомих українців, які волонтерять і збирають мільйони на ЗСУ

Щороку 5 грудня у всьому світі святкують Міжнародний день волонтера. З початку повномасштабного вторгнення волонтерство в Україні набуло особливого значення. Ці люди не носять військову форму, але зокрема й завдяки їм тримається лінія фронту, а воїни отримують допомогу, що рятує життя й наближає перемогу.

Чимало українських відомих людей не змогли залишатися осторонь і поєднали свою роботу з благодійністю. У матеріалі 24 Каналу читайте більше про тих, хто найбільш помітно й системно допомагає Силам Оборони у своїх сферах – через фонди, благодійні тури, стріми та концерти. Це не рейтинг, а приклад того, як публічні особистості, незалежно від масштабу, перетворили свою популярність на інструмент для підтримки війська.

Сергій Притула

Обличчя українського телебачення, відомий ведучий та шоумен ще у 2014 році допомагав українським військовим, а у 2020 році створив благодійний фонд. На початку повномасштабного вторгнення Сергій Притула заявив, що залишає телебачення – він не бачить себе у ролі ведучого.

Сергій Притула повністю присвятив себе волонтерській справі та фонду. Фонд завжди має понад десяток активних зборів у різних сферах (дрони, такмед, розмінування), часто у компанії з партнерами чи іншими зірками.

Василь Байдак

Комік та гуморист Василь Байдак є одним з тих, хто активно допомагає війську. В анонсах своїх концертів він чітко вказує відсоток, який йде на Сили Оборони. Наприклад, усі кошти з квитків на його сольний стендап у Палаці Спорту Василь задонатив на благодійність.

Байдак також встановлює шалені рекорди: за тур Європою у 2025 році він зібрав понад 20 мільйонів гривень на ЗСУ. Це було його перемогою у "запеклому двобої", який він вигадав з Антоном Тимошенком.

Додамо, що Василь Байдак, Антон Тимошенко, Володимир Дантес, Олег Свищ та Слава Кедр – це учасники благодійного гурту Badstreet Boys. Хлопці часто переспівують хіти та знімають креативні ролики, в яких закликають задонатити на новий збір на Сили Оборони.

Ірина Федишин

Після кількох скандалів навколо співачки, її щоразу рідше згадували в інформаційному просторі. Та Ірина Федишин продовжувала робити своє – допомагати війську. Комусь може здатися, що благодійний фонд Ірини Федишин – це ціла команда з офісом і працівниками, але насправді він складається з двох людей – самої Ірини та її чоловіка.

Вони приймають запити від військових, їздять з концертами Україною і світом, проводять аукціони. У березні співачка зізналась, що зібрала понад 100 мільйонів гривень на ЗСУ, а в листопаді повідомила, що придбала для військових вже 400 автівок.

Антон Тимошенко

Антон Тимошенко також належить до списку гумористів, які є прикладом для інших українських зірок – як можливо допомагати Збройним Силам. У європейському турі у 2025 році стендапер провів 37 виступів у 29 містах за півтора місяця.

Антон Тимошенко тоді планував перебити останній рекорд в 11 мільйонів, але сказати, що це йому вдалося, – ще м'яко. Адже він назбирав понад 20 мільйонів гривень. Тимошенко підтримує багато інших зборів на Сили Оборони, долучається до різних ініціатив.

"Курган і Agregat"

Гурт з перших днів повномасштабного вторгнення займався волонтерством і відкрито критикував артистів, які проводять благодійні тури не лише для "галочки" на афіші, але й на ділі.

У 2024 "Курган і Agregat" привезли з євротуру понад 14 мільйонів гривень, а в липні цього року підсумували, що зібрали понад 19 мільйонів гривень для Сил Оборони України. За підтримку війська президент Зеленський рік тому вручив Амілу й Рамілу волонтерську відзнаку "Золоте серце".

Михайло Лебіга

Міша Лебіга – один з найпопулярніших українських стрімерів та блогерів, що встановив рекорд україномовної трансляції на платформі Twitch. Ще у 2023 році він запам'ятався масштабним збором, що пройшов у вигляді "виборів". Голос за Лебіговича – був донатом на ЗСУ.

Цього року Михайло Лебіга також влаштував великий збір – він тиждень безперервно проводив трансляцію-марафон, метою якого було схуднення на 7 кілограмів. За цей час блогер зібрав понад 10 мільйонів гривень на FPV-дрони. Лебіга продовжує проводити збори на стрімах, регулярно звітує та сам їздить до військових з дронами чи авто.

"Ветерани космічних військ"

Від початку повномасштабного вторгнення команда "Ліги сміху" "Ветерани космічних військ" продовжують і смішити українців, і підтримувати військо. У них завжди відкрита благодійна банка, про яку гумористи нагадують у кожному відео.

Крім того, Влад Куран, Веня та Артем Дамницький часто проводять спеціальні благодійні випуски та стріми, відкривають масштабні збори та збирають кошти для Сил Оборони. Одна з найбільших сум – 4 мільйони гривень на Сили оборони з концерту, що відбувся у "Палаці Україна" з нагоди 5-річчя ютуб-каналу.

Багато інших українських знаменитостей підтримують українське військо – співаки, письменники, ведучі, актори, блогери. Тепер для кожного українського публічного діяча благодійність стала частиною робочого процесу, адже лише завдяки військовим вони та кожен українець має можливість працювати у відносно безпечних містах. Вітаємо з Днем волонтера!