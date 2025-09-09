9 вересня, 11:37
На фронті загинув Денис Пономаренко, який працював над "Україна має талант" та іншими телешоу
Основні тези
- Денис Пономаренко, колишній оператор Starlight Media, загинув 7 вересня на Харківщині під час виконання бойового завдання.
- Він до початку великої війни працював над багатьма популярними телепроєктами, такими як "Україна має талант" і "Х-фактор" та іншими.
Україна втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання загинув Денис Пономаренко.
Раніше він працював на телеканалі СТБ та в інших медіа, а з перших днів великої війни приєднався до лав Збройних сил України. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Starlight Media.
Денис Пономаренко відійшов у вічність 7 вересня на Харківщині під час виконання бойового завдання. Побратими знали його за позивним "Бес".
Дату та місце прощання оголосять пізніше.
Що відомо про Дениса Пономаренка?
- Понад десять років життя він присвятив роботі в Starlight Media. Починаючи з 2009 року, Денис працював оператором і оператором-постановником, створюючи десятки популярних телепроєктів. Серед них – "Україна має талант", "Х-фактор", "Танцюють всі", "Битва екстрасенсів", "Детектор брехні", "Серця трьох", "КУБ", "Крот", "Феномен" та "Слідство ведуть екстрасенси". У медіа він працював до 2021 року.
- З початком великої війни в лютому 2022-го Пономаренко добровільно мобілізувався. У війську він став командиром мінометного розрахунку і за службу отримав дві відзнаки.
- У загиблого військового залишилися дружина – редакторку телешоу "Супермама" та "Кохання на виживання" Інна Зикова, а також син.