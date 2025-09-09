Україна втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання загинув Денис Пономаренко.

Раніше він працював на телеканалі СТБ та в інших медіа, а з перших днів великої війни приєднався до лав Збройних сил України. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Starlight Media.

Денис Пономаренко відійшов у вічність 7 вересня на Харківщині під час виконання бойового завдання. Побратими знали його за позивним "Бес".

Дату та місце прощання оголосять пізніше.

Що відомо про Дениса Пономаренка?