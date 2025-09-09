9 сентября, 11:37
На фронте погиб Денис Пономаренко, который работал над "Україна має талант" и другими телешоу
Основні тези
- Денис Пономаренко, бывший оператор Starlight Media, погиб 7 сентября в Харьковской области во время выполнения боевого задания.
- Он до начала большой войны работал над многими популярными телепроектами, такими как "Украина имеет талант" и "Х-фактор" и другими.
Украина потеряла еще одного защитника. Во время выполнения боевого задания погиб Денис Пономаренко.
Ранее он работал на телеканале СТБ и других медиа, а с первых дней большой войны присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Starlight Media.
Не пропустите Дизайнер Екатерина Сильченко вышла замуж на подиуме Ukrainian Fashion Week
Денис Пономаренко отошел в вечность 7 сентября в Харьковской области во время выполнения боевого задания. Собратья знали его по позывному "Бес".
Дату и место прощания объявят позже.
Что известно о Денисе Пономаренко?
- Более десяти лет жизни он посвятил работе в Starlight Media. Начиная с 2009 года, Денис работал оператором и оператором-постановщиком, создавая десятки популярных телепроектов. Среди них – "Україна має талант", "Х-фактор", "Танцуют все", "Битва экстрасенсов", "Детектор лжи", "Сердца трех", "КУБ", "Крот", "Феномен" и "Следствие ведут экстрасенсы". В медиа он работал до 2021 года.
- С началом большой войны в феврале 2022-го Пономаренко добровольно мобилизовался. В армии он стал командиром минометного расчета и за службу получил две награды.
- У погибшего военного остались жена – редактор телешоу "Супермама" и "Любовь на выживание" Инна Зыкова, а также сын.