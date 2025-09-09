Ранее он работал на телеканале СТБ и других медиа, а с первых дней большой войны присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Starlight Media.

Денис Пономаренко отошел в вечность 7 сентября в Харьковской области во время выполнения боевого задания. Собратья знали его по позывному "Бес".

Дату и место прощания объявят позже.

Что известно о Денисе Пономаренко?