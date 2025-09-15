Український співак Девід Аксельрод, який здобув особливу популярність завдяки шоу "Х-Фактор", після початку великої війни долучився до ТрО. Згодом він отримав травму і тривалий час не з'являвся на публіці. Вперше за два роки артист вийшов у світ.

Він побував на концерті "Мій Music Hall", який організувала його дружина Олена Мозгова. За лаштунками Девід поспілкувався з журналістами й розповів, чим зараз займається. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.

Цікаво "Пересадка волосся та схуднення з ін'єкціями": відомий співак здивував змінами у зовнішності

Волонтерство і допомагати робити так, щоб ми мали шанси перемагати кацапів – це виснажує. Я не кажу, що я спітнів чи ще щось, зрозуміло, що хлопцям, які в окопах, їм набагато складніше. Але намагаюся робити, що від мене залежить і те, що я можу робити,

– пояснив артист.

Як підкреслив Аксельрод, він свідомо не ставив свою кар'єру на паузу.

Це війна, тут не думає про це. Я не можу радіти, коли знаю, що люди страждають. Тому я намагаюся якось стримуватись, бо коли я хочу співати, хочеться плакати. Думаю, що і так зараз забагато цього, тому я і стримуюсь,

– зазначив співак.

Єдиний варіант, який наразі Девід для себе розглядає – співати задля того, щоб збирати донати.

Новий випуск шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про військову службу Девіда Аксельрода?