Украинский певец Дэвид Аксельрод, который получил особую популярность благодаря шоу "Х-Фактор", после начала большой войны присоединился к ТрО. Впоследствии он получил травму и долгое время не появлялся на публике. Впервые за два года артист вышел в свет.

Он побывал на концерте "Мой Music Hall", который организовала его жена Елена Мозговая. За кулисами Дэвид пообщался с журналистами и рассказал, чем сейчас занимается. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.

Волонтерство и помогать делать так, чтобы мы имели шансы побеждать кацапов – это истощает. Я не говорю, что я вспотел или еще что-то, понятно, что ребятам, которые в окопах, им гораздо сложнее. Но стараюсь делать, что от меня зависит и то, что я могу делать,

– объяснил артист.

Как подчеркнул Аксельрод, он сознательно не ставил свою карьеру на паузу.

Это война, здесь не думают об этом. Я не могу радоваться, когда знаю, что люди страдают. Поэтому я стараюсь как-то сдерживаться, потому что когда я хочу петь, хочется плакать. Думаю, что и так сейчас много этого, поэтому я и сдерживаюсь,

– отметил певец.

Единственный вариант, который сейчас Дэвид для себя рассматривает – петь для того, чтобы собирать донаты.

Что известно о военной службе Дэвида Аксельрода?