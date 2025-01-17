Олег Скрипка розповів, як познайомився з Девідом Лінчем та показав їхнє спільне архівне фото

Днями шоубізнесову спільноту сколихнула звістка про смерть всесвітньовідомого кінорежисера Девіда Лінча. Цю трагічну новину прокоментував український співак Олег Скрипка.

Він розповів про те, як познайомився зі сценаристом, поділився своїми думками про нього та показав їхнє спільне архівне фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

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Ця втрата для мене особиста. Я був знайомим з Девідом. Познайомились ми з ним на ґрунті трансцендентальної медитації. Девід – непересічна особистість, духовна людина, митець і провідник. Завжди був на стороні сил добра й підтримував Україну. Світла пам'ять, тобі Девід. Назавжди лишишся в наших серцях і пам'яті,

– написав Скрипка.

Також він опублікував спільну світлину з Девідом Лінчем. На світлині обидва митці постали в елегантних темних костюмах та білих сорочках. Режисер доповнив свій образ яскраво-жовтою краваткою, тоді як співак додав намисто та хрестик.

Що відомо про смерть Девіда Лінча

Всесвітньо відомий кінорежисер пішов з життя у 78-річному віці. Влітку 2024 року він розповів про свою боротьбу з емфіземою – хронічним захворюванням легень, яке розвинулося через багаторічне куріння.

В одному з останніх інтерв'ю Лінч зізнався, що через проблеми з диханням навіть кілька кроків давалися йому важко.

Ситуацію погіршили масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Режисер був змушений евакуюватися зі свого будинку через безпосередню загрозу вогню. Цей додатковий стрес значно вплинув на його вже ослаблений організм.