Він розповів про те, як познайомився зі сценаристом, поділився своїми думками про нього та показав їхнє спільне архівне фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

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Ця втрата для мене особиста. Я був знайомим з Девідом. Познайомились ми з ним на ґрунті трансцендентальної медитації. Девід – непересічна особистість, духовна людина, митець і провідник. Завжди був на стороні сил добра й підтримував Україну. Світла пам'ять, тобі Девід. Назавжди лишишся в наших серцях і пам'яті,

– написав Скрипка.

Також він опублікував спільну світлину з Девідом Лінчем. На світлині обидва митці постали в елегантних темних костюмах та білих сорочках. Режисер доповнив свій образ яскраво-жовтою краваткою, тоді як співак додав намисто та хрестик.

Що відомо про смерть Девіда Лінча

Всесвітньо відомий кінорежисер пішов з життя у 78-річному віці. Влітку 2024 року він розповів про свою боротьбу з емфіземою – хронічним захворюванням легень, яке розвинулося через багаторічне куріння.

В одному з останніх інтерв'ю Лінч зізнався, що через проблеми з диханням навіть кілька кроків давалися йому важко.

Ситуацію погіршили масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Режисер був змушений евакуюватися зі свого будинку через безпосередню загрозу вогню. Цей додатковий стрес значно вплинув на його вже ослаблений організм.