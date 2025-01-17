Он рассказал о том, как познакомился со сценаристом, поделился своими мыслями о нем и показал их совместное архивное фото. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певца.

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Эта потеря для меня личная. Я был знаком с Дэвидом. Познакомились мы с ним на почве трансцендентальной медитации. Дэвид – незаурядная личность, духовный человек, художник и проводник. Всегда был на стороне сил добра и поддерживал Украину. Светлая память, тебе Дэвид. Навсегда останешься в наших сердцах и памяти,

– написал Скрипка.

Также он опубликовал совместную фотографию с Дэвидом Линчем. На фотографии оба мужчины предстали в элегантных темных костюмах и белых рубашках. Режиссер дополнил свой образ ярко-желтым галстуком, тогда как певец добавил ожерелье и крестик.

Что известно о смерти Дэвида Линча

Всемирно известный кинорежиссер ушел из жизни в 78-летнем возрасте. Летом 2024 года он рассказал о своей борьбе с эмфиземой – хроническим заболеванием легких, которое развилось из-за многолетнего курения.

В одном из последних интервью Линч признался, что из-за проблем с дыханием даже несколько шагов давались ему с трудом.

Ситуацию усугубили масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе. Режиссер был вынужден эвакуироваться из своего дома из-за непосредственной угрозы огня. Этот дополнительный стресс значительно повлиял на его уже ослабленный организм.