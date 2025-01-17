Дело в том, что голливудский актер прибыл в Калифорнию на фоне массовых лесных пожаров, где пообщался со спасателями. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу жены Брюса Уиллиса.

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Так, Эмма Хеминг опубликовала черно-белое видео, на котором Брюс Уиллис стоит рядом с местными спасательными службами.

Заметив спасателя, Брюс никогда не упускал случая выразить свою благодарность искренним рукопожатием и словами "спасибо за вашу службу". Вчерашний день не стал исключением,

– отметила под роликом возлюбленная актера.

Заметим, осенью дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии отца, отметив, что состояние здоровья актера стабильное. Впоследствии его к тому же видели на прогулке, что можно считать положительным знаком в отношении выздоровления Уиллиса.

Что известно о лобно-височной деменции

Это редкая болезнь, которая поражает определенные участки мозга. Из-за нее человеку становится трудно общаться, контролировать свои эмоции и поведение.

С прогрессированием заболевания у пациентов наблюдаются дополнительные симптомы: замедление движений, повышение мышечного тонуса (ригидность) и постепенная потеря контроля над различными физическими функциями организма.