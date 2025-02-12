Прикутий до ліжка: у легендарного Девіда Йогансена діагностували четверту стадію раку

Відомий американський музикант Девід Йогансен страждає від раку четвертої стадії. Він звернувся до прихильників з проханням у допомозі зібрати кошти на лікування.

Фронтмен американського гурту New York Dolls (також відомий як сольний виконавець Buster Poindexter) Девід Йогансен розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це пише 24 Канал з посиланням на Variety.

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75-річний Девід Йогансен повідомив, що бореться з онкологічним захворюванням з 2020 року. Лікарі діагностували йому рак головного мозку. Спершу музикант приховував проблеми зі здоров'ям, але тепер вирішив зізнатися. Все через важку фінансову ситуацію.

Девід проходив інтенсивне лікування раку 4 стадії протягом більшої частини останнього десятиліття. П'ять років тому, на початку пандемії, ми виявили, що рак Девіда прогресував і у нього була пухлина мозку. З того часу виникли ускладнення,

– повідомила його донька Лія Хеннессі.

Окрім раку, Девід Йогансен страждає через перелом хребта. У листопаді 2024 року співак впав і зламав хребет у двох місцях. Операція пройшла успішно, але музикант залишається прикутим до ліжка. Усі кошти йдуть на лікування.

"Ми живемо з моєю хворобою протягом тривалого часу, все ще радіємо життю, зустрічаємося з друзями та сім'єю, продовжуємо, але це падіння наступного дня після Дня подяки дійсно призвело до абсолютно нового рівня виснаження. Це найсильніший біль, який я колись відчував у своєму житті", – сказав Девід Йогансен.

Знаменитості долучаються до збору на допомогу музикантові. Вже долучилися такі зірки як режисер Мартін Скорсезе, комік Колін Джост, Роб Стрінгер із Sony Music, Майк МакКріді з Pearl Jam та інші, пише The Hollywood Reporter.