Фронтмен американського гурту New York Dolls (також відомий як сольний виконавець Buster Poindexter) Девід Йогансен розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це пише 24 Канал з посиланням на Variety.

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75-річний Девід Йогансен повідомив, що бореться з онкологічним захворюванням з 2020 року. Лікарі діагностували йому рак головного мозку. Спершу музикант приховував проблеми зі здоров'ям, але тепер вирішив зізнатися. Все через важку фінансову ситуацію.

Девід проходив інтенсивне лікування раку 4 стадії протягом більшої частини останнього десятиліття. П'ять років тому, на початку пандемії, ми виявили, що рак Девіда прогресував і у нього була пухлина мозку. З того часу виникли ускладнення,

– повідомила його донька Лія Хеннессі.

Окрім раку, Девід Йогансен страждає через перелом хребта. У листопаді 2024 року співак впав і зламав хребет у двох місцях. Операція пройшла успішно, але музикант залишається прикутим до ліжка. Усі кошти йдуть на лікування.

"Ми живемо з моєю хворобою протягом тривалого часу, все ще радіємо життю, зустрічаємося з друзями та сім'єю, продовжуємо, але це падіння наступного дня після Дня подяки дійсно призвело до абсолютно нового рівня виснаження. Це найсильніший біль, який я колись відчував у своєму житті", – сказав Девід Йогансен.

Знаменитості долучаються до збору на допомогу музикантові. Вже долучилися такі зірки як режисер Мартін Скорсезе, комік Колін Джост, Роб Стрінгер із Sony Music, Майк МакКріді з Pearl Jam та інші, пише The Hollywood Reporter.