Фронтмен американской группы New York Dolls (также известный как сольный исполнитель Buster Poindexter) Дэвид Йохансен рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.

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75-летний Дэвид Йохансен сообщил, что борется с онкологическим заболеванием с 2020 года. Врачи диагностировали ему рак головного мозга. Сперва музыкант скрывал проблемы со здоровьем, но теперь решил признаться. Все из-за тяжелой финансовой ситуации.

Дэвид проходил интенсивное лечение рака 4 стадии на протяжении большей части последнего десятилетия. Пять лет назад, в начале пандемии, мы обнаружили, что рак Дэвида прогрессировал и у него была опухоль мозга. С тех пор возникли осложнения,

– сообщила его дочь Лия Хеннесси.

Кроме рака, Дэвид Йохансен страдает из-за перелома позвоночника. В ноябре 2024 года певец упал и сломал позвоночник в двух местах. Операция прошла успешно, но музыкант остается прикованным к постели. Все средства идут на лечение.

"Мы живем с моей болезнью в течение длительного времени, все еще радуемся жизни, встречаемся с друзьями и семьей, продолжаем, но это падение на следующий день после Дня благодарения действительно привело к совершенно новому уровню истощения. Это самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал в своей жизни", – сказал Дэвид Йохансен.

Знаменитости присоединяются к сбору на помощь музыканту. Уже присоединились такие звезды как режиссер Мартин Скорсезе, комик Колин Джост, Роб Стрингер из Sony Music, Майк МакКриди из Pearl Jam и другие, пишет The Hollywood Reporter.