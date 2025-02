Шоу Кендрика Ламара на Супербоуле-2025 официально стало самым популярным за все время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Roc Nation, Apple Music и NFL.

Мы снова побили рекорд! Самое популярное шоу Apple Music Halftime за все время с 133,5 миллионами зрителей,

– сообщают компании.

Выступление американского рэпера в перерыве собрало больше аудитории, чем сам Супербоул, который смотрело в среднем около 126 миллионов зрителей.

Кендрик Ламар вошел в историю как первый сольный рэпер, который стал хедлайнером Суперкубка-2025 в перерыве. Он опередил легендарное выступление Майкла Джексона 1993 года, который собрал 133,4 миллиона зрителей.

Каким было выступление Кендрика Ламара

Шоу рэпера длилось 14 минут. Исполнитель представил отрывки из 12 своих самых известных композиций. Среди них Humble, Squabble Up и Not Like Us, которая завоевала 5 Грэмми.

К своему выступлению Кендрик Ламар привлек других знаменитостей – оскароносного актера Сэмюэля Л. Джексона в образе Дядюшки Сэма, теннисистку Серену Уильямс и певицу SZA.