Учасниця "Холостяка" повідомила про розлучення з футболістом, заради якого пішла від Цимбалюка
Учасниця 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Діана Зотова повідомила про розлучення з українським футболістом Миколою Кухаревичем. Модель не стала вдаватися в деталі й не назвала причину розриву.
В інстаграмі Зотова опублікувала відео, в якому зібрала кадри з коханим, зокрема з церемонії одруження. Так, модель нарешті підтвердила, що офіційно оформила стосунки з Кухаревичем.
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Діана Зотова повідомила, що наразі не готова коментувати розставання з Миколою Кухаревичем. Пара не разом уже пів року, проте модель наважилась про це розповісти лише тепер.
Я не люблю виносити особисте на публіку. Але я втомилася приховувати. Втомилася щодня отримувати одні й ті самі питання. Втомилася брехати людям у вічі. Втомилася удавати, що нічого не сталося. Втомилася пояснювати чужі вчинки,
– зізналась вона.
Учасниця "Холостяка-14" попросила підписників більше не турбувати її запитаннями.
Минуло пів року, і я все ж наважилася сказати правду про те, що не склалося. Ця історія тривала три роки. Але шлюб завершився, так і не встигнувши початися. У якийсь момент ти просто розумієш: люди не змінюються. Але змінитися можеш ти сама, переставши приймати те, що тебе руйнує,
– зазначила Зотова.
Діана звернулась до підписників з порадою: ніколи не брати на себе відповідальність, якщо не впевнені, що готові нести її до кінця. Модель попросила з повагою поставитися до її відвертого зізнання і додала, що блокуватиме людей, які писатимуть образливі коментарі на адресу обох.
Я більше не дозволю нікому себе руйнувати. Відтепер я дозволяю собі лише бути щасливою, незважаючи ні на що,
– наголосила Діана.
Діана Зотова та її участь у "Холостяку-14": головне
- Нагадаємо, Діана Зотова стала учасницею 14 сезону проєкту "Холостяк", головним героєм якого був Тарас Цимбалюком. Модель була однією з фавориток, їй навіть пророкували перемогу.
- Цимбалюк попрощався з Зотовою у 5 випуску після того, як вона зізналась актору, що все ще має почуття до колишнього. Згодом модель розповіла, що спілкувалась з ним, коли відпросилась на роботу після першої вечірки, проте додала, що вони не бачились.
- Коли на екрани ще виходив "Холостяк", у мережі з'явились фото, де Діана зображена у весільній сукні поруч з братами та чоловіком, схожим на Миколу Кухаревича.
- Зауважимо, що ще тоді модель не покинула проєкт. Пізніше вона прокоментувала чутки про таємне весілля, заявивши, що це була рекламна зйомка.
- На постшоу реаліті-шоу "Холостяк" Зотова повідомила, що заручена.