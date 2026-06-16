Учасниця "Холостяка" повідомила про розлучення з футболістом, заради якого пішла від Цимбалюка

Учасниця 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Діана Зотова повідомила про розлучення з українським футболістом Миколою Кухаревичем. Модель не стала вдаватися в деталі й не назвала причину розриву.

В інстаграмі Зотова опублікувала відео, в якому зібрала кадри з коханим, зокрема з церемонії одруження. Так, модель нарешті підтвердила, що офіційно оформила стосунки з Кухаревичем.

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Діана Зотова повідомила, що наразі не готова коментувати розставання з Миколою Кухаревичем. Пара не разом уже пів року, проте модель наважилась про це розповісти лише тепер.

Я не люблю виносити особисте на публіку. Але я втомилася приховувати. Втомилася щодня отримувати одні й ті самі питання. Втомилася брехати людям у вічі. Втомилася удавати, що нічого не сталося. Втомилася пояснювати чужі вчинки,

– зізналась вона.

Учасниця "Холостяка-14" попросила підписників більше не турбувати її запитаннями.

Минуло пів року, і я все ж наважилася сказати правду про те, що не склалося. Ця історія тривала три роки. Але шлюб завершився, так і не встигнувши початися. У якийсь момент ти просто розумієш: люди не змінюються. Але змінитися можеш ти сама, переставши приймати те, що тебе руйнує,

– зазначила Зотова.

Діана звернулась до підписників з порадою: ніколи не брати на себе відповідальність, якщо не впевнені, що готові нести її до кінця. Модель попросила з повагою поставитися до її відвертого зізнання і додала, що блокуватиме людей, які писатимуть образливі коментарі на адресу обох.

Я більше не дозволю нікому себе руйнувати. Відтепер я дозволяю собі лише бути щасливою, незважаючи ні на що,

– наголосила Діана.

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