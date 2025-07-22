Коли рукавички знято: найкращі фото Олександра Усика з дітьми
- Олександр Усик після перемоги в бою з Даніелем Дюбуа хоче присвятити час своїй родині, зокрема дітям, яких не бачить через постійні тренування.
- Сім'я Усиків розділена через війну: сини живуть в Іспанії, а доньки в Україні, що ускладнює їхнє спілкування.
- Усик має четверо дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію, причому хлопці активно займаються дзюдо. Наймолодша, Марія, народилася у 2024 році.
Нещодавно Олександр Усик провів черговий бій з Даніелем Дюбуа. Наш боксер знову здобув перемогу й втретє став абсолютним чемпіоном світу. Упродовж поєдинку спортсмена підтримувала кохана дружина Катерина, з якою вони виховують четверо дітей.
Зіркові батьки не так часто публікують у мережі фото з дітьми, мабуть, намагаються вберегти їх від зайвої медійності. Сьогодні родина розділена через війну, адже сини Усика проживають в Іспанії з батьками Катерини, а дівчата живуть в Україні. На пресконференції після бою Усик сказав, що йому потрібно декілька місяців для того, щоб присвятити час сім'ї, адже він не бачить як ростуть його діти. У добірці Show24 пропонуємо подивитись на щирі фото Олександра з дітьми.
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Олександр Усик із дітьми – найкращі фото
У 2010 році народилась найстарша донька Усиків – Єлизавета. Колись дівчина казала, щоб хотіла побачити бій батька офлайн, однак Олександр вважає, що достатньо того, що вона хвилюється перед екраном.
Сини Кирило та Михайло народжені з різницею у два роки. Хлопці займаються дзюдо і вже мають перші перемоги.
Наймолодша дитина народилась у 2024 році. Дівчинку назвали Марією. Аудиторія завжди милується кадрами, які публікує дружина спортсмена, коли той проводить час із малечею. Маленька принцеса стала справжньою окрасою зіркових батьків.
Раніше ми писали про те, як починалася історія кохання Олександра та Катерини Усиків, які пройшли непростий шлях до сімейного щастя.