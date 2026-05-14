Приховує сім'ю від зайвих очей: як виглядають діти Святослава Вакарчука

Про осибисте життя Святослав Вакарчук не любить говорити, однак ще більше уникає публікацій з дітьми та дружиною. Він вважає, що приватне має залишатись там, де йому місце.

Як відомо, сьогодні артист виховує двох дітей – сина Івана та доньку Соломію, яких народила Євгенія Яцута у 2021 та 2022 роках відповідно. Співак не показує дітей публіці. Якщо це і трапляється, то найчастіше їхні обличчя приховані. У день народження лідера гурту "Океан Ельзи" 24 Канал покаже рідкісні фото нащадків Вакарчука.

Нагадаємо, що колишньою коханою виконавця була Ляля Фонарьова. Пара була разом понад 20 років. У жінки була донька від попередніх стосунків, однак Вакарчук прийняв її як рідну. Діана – так звати дівчину, здобула хорошу освіту, а у мережі є щасливі фото співака та названої доньки.

Святослав Вакарчук з ексдружиною і дочкою / Фото з інстаграму співака

Із народженням двох дітей у стосунках із Євгенією життя співака змінилось. Він не приховував, що саме малеча допомагає переживати йому війну і триматись на плаву.

Син і донька Вакарчука / Скриншот з інстаграму

Артист зізнавався, що мало часу проводить з родиною через активну волонтерську, концертну та творчу діяльність. У перші місяці повномасштабного вторгнення він взагалі не міг бачитися з ними, адже повністю був зосереджений на допомозі ЗСУ та концертах для військових.

Син та донька Святослава Вакарчука / Фото з інстаграму музиканта

У 2025 році Святослав Вакрчук дав ексклюзивний коментар 24 Каналу. Він відверто розповів, яку музику слухають його діти.

Вони люблять багато наших пісень. Іван дуже любить пісню "911". Я про це говорив, коли відкрили знаменитий збір з Badstreet Boys. Це його улюблена пісня. І тепер він не тільки оригінальне відео дивиться, а ще й це. Каже: "Включи, будь ласка". Раз 10 підряд. Плюс він її пробує грати на піаніно,

– поділився Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" додав, що Соломія любить ті ж самі пісні, що й брат, адже у неї просто "немає вибору". Вона наслідує Івана, адже він – старший брат. Співак додав, що малеча також полюбляє дитячий альбом Марії Бурмаки.

Минулого року вийшов документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження шторму". Наша редакція була на допрем'єрному показі стрічки, де Вакарчук розповів про своїх дітей та дружину Євгенію Яцуту.

Вона (дружина – 24 Канал) з'явилася в моєму серці у найскладніший період мого життя і врятувала мене насправді. Знайомство з Женею повністю змінило моє життя. Це вилилося в моїх дітей і продовжує виливатися в моїх піснях,

– сказав лідер ОЕ у фільмі.

Святослав Вакарчук з дружиною та дітьми / Фото 24 Каналу, зроблене в кінотеатрі

Святослав Вакарчук з дітьми / Фото 24 Каналу, зроблене в кінотеатрі

А не розповідає він публічно про родину, бо не хоче "бути в тренді й показувати все", але інколи з'являється бажання поділитися потаємним.