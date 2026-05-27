Як виглядають діти Зеленського, які майже не з'являються на публіці

Володимир Зеленський та його дружина Олена виховують двох дітей – доньку Олександру та сина Кирила. Президент запевнив, що його родина залишається в Україні.

Що відомо про дітей глави держави та їхні стосунки з батьком – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Чи може Росія повернутись на Євробачення: виконавчий продюсер дав чітку відповідь

Олена Зеленська народила доньку 15 липня 2004 року. Вже зовсім скоро Олександрі виповниться 22 роки.

Олена та Володимир Зеленський з донькою / Фото з сайту Telegraf UA

Широкій публіці дівчина стала відомою ще у 11-річному віці, коли несподівано для батька взяла участь у шоу "Розсміши коміка" та виграла головний приз – 50 тисяч гривень.

Донька Володимира Зеленського взяла участь в шоу "Розсміши коміка": дивіться відео онлайн

Олександра розповідала, що в дитинстві захоплювалася малюванням, займалася танцями, тенісом, плаванням і вивчала англійську мову.

Донька Володимира Зеленського навчалася у Новопечерській школі в Києві.

Донька Володимира та Олени Зеленських / Фото "Страна.ua"

Її останній навчальний рік збігся з початком повномасштабного вторгнення. У 2022 році Олександра успішно склала НМТ та вступила на юридичний факультет. Перша леді зазначала, що донька самостійно обрала цей напрямок і навчання дається їй легко.

Як пригадувала подруга дитинства Олександри Марія Кравець, між Сашею та батьком завжди був особливий зв'язок.

Володимир Зеленський з донькою та собакою / Скриншот з відео

В інтерв'ю Володимира Зеленського часто запитують про його стосунки з родиною. Президент зізнавався, що після початку повномасштабної війни йому бракує часу на сім'ю.

Донька вже не дитина, а молода леді, і я втратив цей час. Втратив цей період між її дитинством і нинішнім моментом. Я навіть не скажу, що через війну. Я втратив це через себе. Звісно, це через цей воєнний період. Але в будь-якому разі це моє особисте питання,

– розповідав Володимир Зеленський.

Володимир та Олена Зеленські з дітьми / Фото з інстаграму першої леді Україн

Син Володимира та Олени Зеленських

Кирило народився у 2013 році. До першого класу він пішов у 2019-му. Хлопчик навчається в тій самій школі, де раніше навчалася його старша сестра. За словами Олени Зеленської, навантаження у сина дуже велике. Окрім навчання, хлопець також тренується.

Відомо, що Кирило мріє стати військовим. Перша леді України казала, що син знає всі типи ракет, які Росія запускає по Україні, і навіть може розрахувати їхню швидкість.