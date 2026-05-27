Елена Зеленская родила дочь 15 июля 2004 года. Уже совсем скоро Александре исполнится 22 года.

Широкой публике девушка стала известной еще в 11-летнем возрасте, когда неожиданно для отца приняла участие в шоу "Рассмеши комика" и выиграла главный приз – 50 тысяч гривен.

Александра рассказывала, что в детстве увлекалась рисованием, занималась танцами, теннисом, плаванием и изучала английский язык.

Дочь Владимира Зеленского училась в Новопечерской школе в Киеве.

Ее последний учебный год совпал с началом полномасштабного вторжения. В 2022 году Александра успешно сдала НМТ и поступила на юридический факультет. Первая леди отмечала, что дочь самостоятельно выбрала это направление и обучение дается ей легко.

Как вспоминала подруга детства Александры Мария Кравец, между Сашей и отцом всегда была особая связь.

В интервью Владимира Зеленского часто спрашивают о его отношениях с семьей. Президент признавался, что после начала полномасштабной войны ему не хватает времени на семью.

Дочь уже не ребенок, а молодая леди, и я потерял это время. Потерял этот период между ее детством и нынешним моментом. Я даже не скажу, что из-за войны. Я потерял это из-за себя. Конечно, это из-за этого военного периода. Но в любом случае это мой личный вопрос,

– рассказывал Владимир Зеленский.

Сын Владимира и Елены Зеленских

Кирилл родился в 2013 году. В первый класс он пошел в 2019-м. Мальчик учится в той же школе, где раньше училась его старшая сестра. По словам Елены Зеленской, нагрузка у сына очень большая. Кроме обучения, парень также тренируется.

Известно, что Кирилл мечтает стать военным. Первая леди Украины говорила, что сын знает все типы ракет, которые Россия запускает по Украине, и даже может рассчитать их скорость.