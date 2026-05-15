Коли й де відбудеться Дитяче Євробачення-2026

Європейська мовна спілка (EBU) повідомила, що Дитяче Євробачення-2026 прийматиме Мальта. Пісенний конкурс відбудеться 24 жовтня на майданчику MFCC у селищі Та-Калі.

Про це йдеться на сайті Європейської мовної спілки. Організатором Дитячого Євробачення-2026 стане національна телерадіокомпанія Мальти Public Broadcasting Services

Пісенний конкурс повертається в Мальту вперше з 2016 року. Тоді він проходив у столиці – Валетті. Public Broadcasting Services також організовував Дитяче Євробаченні у 2014-му в місті Марса.

Організатори запрошують шанувальників "об'єднатися для унікального свята, де середземноморські традиції та майбутнє музики об'єднаються під одним небом".

Мальта – одна з найуспішніших країн в історії Дитячого Євробачення. Вона вигравала конкурс двічі: у 2013 році перемогла Гая Каукі з піснею The Start, а у 2015-му – Дестіні Чукуньєре з треком Not My Soul.

Мальта має винятковий послужний список на конкурсі, не лише з погляду успіхів на сцені, але і як ведучий мовник, який розуміє, як створити подію світового класу для молодих виконавців. Ми впевнені, що PBS знову представить видовищне шоу, яке втілить креативність, різноманітність та дух, що лежать в основі Дитячого Євробачення,

– сказав директор Євробачення Мартін Грін.

Нагадаємо! Зараз у Відні триває доросле Євробачення. Вже завтра, 16 травня, відбудеться гранд-фінал, в якому виступить й представниця України LELÉKA з піснею Ridnym. Вона вийде на сцену сьомою.

Що відомо про Дитяче Євробачення-2025?

Торік Дитяче Євробачення приймала Грузія після перемоги Андрія Путкарадзе﻿ з композицією To My Mom. Пісенний конкурс відбувся у Тбілісі, участь у ньому взяли 18 країн.

На конкурс повернулися Хорватія, Чорногорія та Азербайджан, а Естонія та Німеччина відмовилися від участі. Перемогу здобула представниця Франції Лу Делез з піснею Ce monde.

Срібною призеркою стала Софія Нерсесян з України, яка презентувала пісню "Мотанка".