Франція відмовилася проводити Дитяче Євробачення у 2026 році

Французький національний суспільний телевізійний мовник France Télévisions оголосив, що відмовляється проводити Дитяче Євробачення-2026. Це пов'язано з фінансовими труднощами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France Télévisions.

Дивіться також Софія Нерсесян, яка посіла 2 місце на Дитячому Євробаченні-2025, повернулася до України

У четвер, 18 грудня, відбулось засідання ради директорів France Télévisions, під час якого вирішили заощадити 140 мільйонів євро, щоб збалансувати бюджет у 2026 році.

Так, доведеться збільшити частоту трансляції оригінальних програм, зупинити певні шоу і, можливо, продати одну або кілька флагманських спортивних подій суспільного мовлення.

Зазначимо, що Франція отримала можливість провести Дитяче Євробачення-2026 після перемоги Lou Deleuze, яка цьогоріч представляла країну на пісенному конкурсі. Вона виступала з піснею Ce monde і набрала 248 балів.

Друге місце посіла Софія Нерсесян з України. На сцені Дитячого Євробачення вона презентувала трек "Мотанка". Юна артистка отримала 177 балів. Водночас вона посіла перше місце за глядацьким голосуванням.

Що відомо про Дитяче Євробачення-2026?