В Україні заочно засудили до 10 років ув'язнення російського блогера і пропагандиста "Гобліна"

Вінницький міський суд заочно засудив російського блогера, перекладача та письменника до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та пропаганді війни.

Відповідна інформація з'явилася на сайті суду, передає Show 24. В Інституті масової інформації з'ясували, що йдеться про Дмитра Пучкова, більш відомого як "Гоблін". Він є уродженцем міста Кропивницький.

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Вінницький міський суд встановив, що Дмитро Пучков давав інтерв'ю та розміщував відеозвернення, де закликав до зміни меж території й державного кордону України, а також розпалював мову ворожнечі. До того ж російський блогер спонукав вести агресивну війну і насильницьким шляхом захоплювати території.

Зазначається, що Пучков знає про обвинувачувальний акт, проте на судових засіданнях не з'являвся. Блогера визнали винним у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 110 і ст. 436 КК України. Поки що вирок не набрав законної чинності.

Що відомо про Дмитра Пучкова

На порталі War & Sanctions повідомляється, що Дмитро Пучков – відомий російський пропагандист, який сприяє поширенню наративів про виправдовування та підтримку російської агресії проти України.

Блогер називав Україну "проданою країною", якою "керує Вашингтон", заявляв, що тут є "нацисти" та що "українців треба масово знищувати". Пучков виправдовує окупацію Криму Росією та відвідував півострів після 2014 року. Крім того, пропагандист закликає фінансово допомагати російським окупантам та репостить збори.

Зауважимо, що Дмитро Пучков внесений до санкційних списків Європейського Союзу, Швейцарії та України.

Раніше ми писали, що СБУ заочно повідомила про підозру Тіматі. Репер підтримує війну Росії проти України, а також був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 та 2024 роках.