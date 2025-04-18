Ірина Білик відповіла, чи вірить, що в Дмитра Коляденка не було інтиму 19 років

Днями вийшло нове інтерв'ю Дмитра Коляденка, в якому шоумен заявив, що у нього "не було жінки" після Ірини Білик. Співачка вже відреагувала на слова екскоханого.

Білик вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграмі, пише Show 24. Артистці поставили питання й про Коляденка.

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Хтось з підписників поцікавився в Ірини Білик, чи вірить вона, що в Дмитра Коляденка не було сексу 19 років. Співачка опублікувала спільну фотографію з шоуменом та коротко відповіла на питання:

Звісно, не вірю,

– відповіла Білик.

Ірина Білик відповіла на питання про Дмитра Коляденка / Фото з інстаграму

Що Дмитро Коляденко сказав в інтерв'ю

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Дмитро Коляденко поділився подробицями свого особистого життя. Шоумен ходить на побачення, однак не може знайти людину, з якою побудував би стосунки.

Коляденко зізнався, що у нього "не було жінки після Білик". Маша Єфросиніна уточнила: "В тебе не було жінки чи не було стосунків?".

"Ні, у мене не було стосунків. Я не зміг. І тільки місяць тому я "купив любов". Я вже не зміг. У мене вже їхав дах. Я купив любов за гроші. Секс", – відповів Дмитро Коляденко.

Шоумен зауважив, що пройшло 19 років, та зізнався, що був щасливий.