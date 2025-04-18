Билык решила пообщаться с подписчиками в инстаграме, пишет Show 24. Артистке задали вопрос и о Коляденко.

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Кто-то из подписчиков поинтересовался у Ирины Билык, верит ли она, что у Дмитрия Коляденко не было секса 19 лет. Певица опубликовала совместную фотографию с шоуменом и коротко ответила на вопрос:

Конечно, не верю,

– ответила Билык.

Ирина Билык ответила на вопрос о Дмитрии Коляденко / Фото из инстаграма

Что Дмитрий Коляденко сказал в интервью

В интервью Маше Ефросининой Дмитрий Коляденко поделился подробностями своей личной жизни. Шоумен ходит на свидания, однако не может найти человека, с которым построил бы отношения.

Коляденко признался, что у него "не было женщины после Билык". Маша Ефросинина уточнила: "У тебя не было женщины или не было отношений?".

"Нет, у меня не было отношений. Я не смог. И только месяц назад я "купил любовь". Я уже не смог. У меня уже ехала крыша. Я купил любовь за деньги. Секс", – ответил Дмитрий Коляденко.

Шоумен заметил, что прошло 19 лет, и признался, что был счастлив.