Дмитро Коляденко шокував зізнанням про особисте життя: "У мене не було жінки після Білик"
- Дмитро Коляденко зізнався, що після стосунків з Іриною Білик у нього не було інших жінок.
- Після розриву з Білик, Дмитро не зміг знайти нові стосунки, хоч ходив на побачення.
- Зараз Коляденко та Білик не спілкуються вже 2 місяці, хоча раніше підтримували дружбу.
Дмитро Коляденко вперше за тривалий час розповів подробиці особистого життя. Зокрема, він зізнався, коли в нього були останні стосунки.
Про це артист розповів у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.
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Так, з'ясувалося, що останні стосунки в Коляденка були зі співачкою Іриною Білик.
Я нікому це не казав – у мене не було жінки після Білик. Зовсім. У мене немає, у мене не було жінки. У мене не було стосунків. Я не зміг,
– розповів Дмитро.
Він додав, що дуже вірить в кохання, проте зараз не може знайти людину, з якою б побудував нові стосунки. Дмитро ходив на побачення, проте "все було не те". Коляденко наголосив, що його колишні – Олена Коляденко та Ірина Білик – фатальні жінки.
Інтерв'ю з Дмитром Коляденком: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Дмитра Коляденка
- Дмитро Коляденко був одружений з хореографинею Оленою Коляденко протягом 10 років. У 1993 році в подружжя народився син Філіп.
Зауважимо, днями син Коляденка розкрив деталі свого таємного весілля.
- Шлюб Дмитра з Оленою розпався, коли обоє досягли популярності. За словами Коляденка, дружина прагнула свободи й пішла з дому, забравши сина та речі.
- З 2003 року в житті Дмитра розпочався п'ятирічний роман з відомою українською співачкою Іриною Білик. Їхні стосунки завершилися у 2006 році, при цьому пара ніколи не перебувала в офіційному шлюбі.
- Після розриву Дмитро та Ірина не спілкувалися 5 років, проте згодом зуміли налагодити дружні стосунки, які тривали близько 15 років. Однак пізніше Коляденко розповів, що вони на пів року припинили спілкування, згодом його відновили, але зараз 2 місяці не спілкуються знову.