Де зараз головний мандрівник країни Дмитро Комаров, який розлучився з дружиною

Дмитро Комаров – український журналіст і ведучий, що подорожував всім світом. Його ексклюзивні програми та відвідини місць, куди не ступає нога туриста, зробили справжній фурор на телебаченні.

Дмитро народився у Києві й змалку захоплювався журналістикою. Першу статтю опублікував у 12 років, а в 16 – почав працювати в українському тижневику "Телетиждень". Як Комаров став популярним, що відомо про особисте життя ти чим він займається зараз, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Може зацікавити Де зараз і як живе український співак SHUMEI, який переспівав легендарну пісню "Біля тополі"

Кар'єра журналіста та "Світ навиворіт"

Телеведучий здобув дві вищі освіти: спочатку став інженером, закінчивши Національний транспортний університет, а за другою освітою – фахівець зі зв'язків з громадськістю. Попри навчання, Дмитро не полишав журналістської роботи. Його прізвище часто з'являлось на сторінках видань, а сам він був у ролях спецкореспондента, фотокореспондента тощо.

Дмитро Комаров у юності /Фото з інстаграму ведучого

Бувши студентом, Комаров проявив любов до нестандартних подорожей, використовуючи незвичайні маршрути. Пізніше журналіст почав продавати фоторепортажі з екзотичних місцевостей, за що отримував гроші на подальші поїздки.

Ідея створити легендарну програму "Світ навиворіт" виникла у мандрівника під час подорожі Таїландом. Він задумав програму, яка б розкривала незвичайні місця та культури по всьому світу. Спочатку українські телеканали поставилися до цієї концепції скептично, відмовляючи журналісту. Проте Комаров, впевнений у своєму задумі, власним коштом зняв пілотний випуск "Світу навиворіт". Його рішучість виправдала себе: проєкт став надзвичайно успішним.

Дмитро Комаров у першому сезоні "Світ навиворіт" / Фото ТСН

Одного разу мандрівник взяв участь у проєкті "Танці із зірками". Після сьомого етеру Комаров ухвалив добровільне рішення покинути шоу через те, що в нього накопичилось чимало своїх справ, які потребують уваги.

Дмитро Комаров й Олександра Кучеренко – Танго ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

У 2020 році Комаров отримав звання "Заслуженого журналіста України" за активну професійну діяльність, створення проєктів та відданість справі.

Рекорди та благодійність

Не варто забувати й про те, що екзотичні програми допомогли Дмитру встановити низку рекордів.

У 2009 році ведучий подолав 20 000 км за 90 днів і встановив рекорд "максимальний пробіг Індією своїм ходом за мінімальний термін";

2018 – під час туру містами України Комаров роздав 10 185 автографів і встановив рекорд "наймасовіша офіційно зареєстрована автограф-сесія";

у 2019 році Дмитро та пілот Ігор Табанюк із членами екіпажу облетіли всі області країни (крім зони бойових дій та Криму) за 3 дні.

Ще пізніше журналіст заснував благодійну ініціативу #ЧашкаКави, спрямовану на допомогу тяжкохворим дітям. Проєкт виявився дуже актуальним: під час пандемії коронавірусу зібрані кошти використовувались для придбання життєво необхідного медичного обладнання.

Дмитро Комаров придбав апарат ШВЛ завдяки ініціативі #ЧашкаКави / Фото з інстаграму ведучого

Коли розпочалась велика російсько-українська війна, Дмитро продовжив волонтерську діяльність й зосередив допомогу на підтримці Збройних Сил України. Комаров утримується від розповсюдження деталей щодо наданої допомоги з міркувань безпеки.

Особисте життя та розлучення

Комарова завжди знали як затятого холостяка, однак 2019 рік став часом змін. Одного дня мандрівник опублікував допис, у якому повідомив, що одружився. Його обраницею стала Олександра Кучеренко – модель, танцівниця, ведуча та "Міс Україна-2016".

Дмитро Комаров одружився / Фото з інстаграму телеведучого

Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя та тримав у секреті. Але обіцяв вам, що все розповім, коли настане час. І ось настав. Ми з Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною,

– повідомив Комаров.

Як виявилось згодом, пара познайомилась на шоу "Міс Україна-2016", де Дмитро був ведучим, а Олександра – учасницею, яка невдовзі стала й переможницею.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму ведучої

Закохані тривалий час тримали стосунки в таємниці. Пропозицію руки та серця Дмитро вирішив зробити незвичайно – під час польоту над Києвом на гелікоптері. Через сильний шум двигунів він не міг промовити слова, тому просто дістав обручку і виразним поглядом запитав кохану, чи погодиться вона стати його дружиною. Святкування весілля відбулося в столиці України, а для вінчання пара обрала особливе місце – Єрусалим.

Після 6 років шлюбу, у березні 2025 року в судових реєстрах з'явилась справа про його розлучення з дружиною. Дмитро Комаров спершу зберігав мовчання, але згодом таки вийшов на зв'язок і підтвердив чутки.

Ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти,

– написав телеведучий.

Комаров підкреслив, що між ним та Олександрою зберігається повага і здорові стосунки. Та порадив сім'ям більше спілкуватися одне з одним.

Де зараз і чим займається Дмитро Комаров

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Дмитро залишився тут і почав документувати наслідки загарбницьких дій окупанта. Спершу він зосередився на фотофіксації руйнувань у Київській області. Згодом розширив географію своєї роботи, відвідавши постраждалі райони Чернігівщини, а також деокуповані території Харківської області та місто Херсон.

Дмитро Комаров приїхав до деокупованого Херсону / Фото з інстаграму Комарова

У першу річницю повномасштабної війни журналіст презентував великий проєкт під назвою "Рік". Він складається з кількох частин та навіть містить інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні Комаров продовжує свою місію та знімає сюжети про реалії сучасної України, яка перебуває під щоденними російськими обстрілами.

Деталі покажемо у наших проєктах – як прості люди живуть під постійними ударами авіабомб, без аптек та лікарень, води та звичного життя. Як місця, де є тисячі жителів, виглядають ніби Припʼять, бо люди бояться виходити без особливої потреби,

– писав Дмитро в інстаграмі.

У соцмережах мандрівник і волонтер уже зрідка публікує нові дописи. Він відповідав на запитання, чому його так мало в інформаційному просторі. Чоловік зазначив, що соцмережі для нього "не є життям", а особливо зараз, оскільки є багато важливої роботи.

Інстаграм та фейсбук спеціально в іншому телефоні, який з собою не ношу, щоб не відволікатись від роботи. Сьогодні я його увімкнув, щоб поділитись із вами першим анонсом нового сезону "Світ навиворіт. Україна". Тут зовсім трошечки з того, що я встиг зняти за той час, поки ми віртуально не спілкувались із вами,

– розповів Дмитро Комаров.

Ведучий програми "Світ навиворіт" поділився, що нову експедицію команда присвятила "пошукам сили українців". Новий сезон програми стартував на "1+1 Україна". Комаров повідомляв, що у 2025 році планує продовжувати робити те, що вміє найкраще.

"Я вмію робити фільми та програми. У воєнний час це називається інформаційною зброєю. Важливо фіксувати правду, фіксувати факти. Коли вони зафіксовані — це вже навіть доказ. Потім мине 100 років і наші правнуки будуть читати в книжках про ці часи. А я зроблю так, що вони зможуть ще й побачити, як це було", – зауважив Дмитро.

Щоправда, у квітні Дмитро Комаров потрапив у скандал через випуски "Світу навиворіт" російською мовою. У його команді згодом пояснили, що першочергово ведучий працює над україномовним контентом, а перекладені версії існують для "охоплення якнайбільшої аудиторії".