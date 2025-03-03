Дмитро Комаров розлучається з дружиною після 6 років шлюбу
- Дмитро Комаров розлучається з Олександрою Кучеренко після 6 років шлюбу.
- Подружжя не коментує інформацію про розрив шлюбу.
- Інформація про розлучення стала відомою з офіційних документів, поданих до суду 1 січня 2025 року.
Мандрівник та ведучий Дмитро Комаров розлучається з Олександрою Кучеренко. Подружжя прожило разом близько 6 років.
Про розрив шлюбу Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко стало відомо з офіційних документів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
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Згідно з документами, ініціатором розлучення став Дмитро Комаров. Він звернувся з позовом до Подільського районного суду Києва 1 січня 2025 року.
Дмитро Комаров подав на розлучення / Скриншот з сайту Єдиного державного реєстру судових рішень
Чутки про розлучення Дмитра Комарова й Олександри Кучеренко ходили й раніше. Пара не коментувала їх раніше й не робить цього зараз. Зокрема, пресслужба телеведучого відмовилась давати ТСН будь-які коментарі з цього приводу.
Водночас один зі знайомих Комарова й Кучеренко зауважив, що ще пів року тому між ними все було добре.
"Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді якщо це дійсно правда, то це сумна новина", – сказав анонімний друг пари.
Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко
Що відомо про шлюб Комарова та Кучеренко
Олександра Кучеренко познайомилась з Дмитром Комаровим після конкурсу краси "Міс Україна". Там мандрівник був суддею, а модель – учасницею. Саме відтоді зав'язалися їхні стосунки.
Згодом пара взяла участь у "Танцях з зірками". Тоді усі пліткували про їхній роман, але пара приховувала особисте аж до 2019 року. Тоді вони зіграли весілля.