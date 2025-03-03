В оточенні Дмитра Комарова прокоментували його розлучення з дружиною: "Ми шоковані"

У пресі обговорюють інформацію про те, що Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко розлучаються. Поки пара не дає коментарів, в їхньому оточенні висловилися про останні новини.

У пресслужбі Дмитра Комарова відмовилися реагувати на інформацію про розлучення. Про це пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

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В оточенні Дмитра Комарова здебільшого теж не давали коментарів щодо ймовірного розриву пари. Та деякі друзі зауважили, що здивовані цією інформацією.

Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді, якщо це дійсно правда, то це сумна новина,

– сказав один з товаришів пари, який попросив залишити своє ім'я прихованим.

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