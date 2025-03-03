3 березня, 21:53
В оточенні Дмитра Комарова прокоментували його розлучення з дружиною: "Ми шоковані"
Основні тези
- Пресслужба Дмитра Комарова відмовилася коментувати чутки про його розлучення з Олександрою Кучеренко.
- Друзі пари висловили здивування та шок від новини, оскільки влітку у них все було добре.
- Дмитро Комаров подав позов щодо розірвання шлюбу.
У пресі обговорюють інформацію про те, що Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко розлучаються. Поки пара не дає коментарів, в їхньому оточенні висловилися про останні новини.
У пресслужбі Дмитра Комарова відмовилися реагувати на інформацію про розлучення. Про це пише 24 Канал з посиланням на ТСН.
До теми Дмитро Комаров розлучається з дружиною після 6 років шлюбу
В оточенні Дмитра Комарова здебільшого теж не давали коментарів щодо ймовірного розриву пари. Та деякі друзі зауважили, що здивовані цією інформацією.
Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді, якщо це дійсно правда, то це сумна новина,
– сказав один з товаришів пари, який попросив залишити своє ім'я прихованим.
Що відомо про шлюб та розлучення Комарова й Кучеренко
- Зіркова пара зустрілась вперше на конкурсі краси "Міс Україна-2016". Там Дмитро Комаров був суддею, а Олександра Кучеренко – учасницею (і переможницею).
- Через рік вони взяли участь у "Танцях з зірками", де танцювали в парі. На той час вони вже були у стосунках, але приховували їх від публіки. Олександра та Дмитро одружилися у 2019 році – розписалась у Києві та повінчалась в Ізраїлі.
- У січні в реєстрі судових рішень з'явився позов Дмитра Комарова щодо розірвання шлюбу. Це стало підтвердженням чуток, що ходили навколо розлучення пари раніше.