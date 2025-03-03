В пресс-службе Дмитрия Комарова отказались реагировать на информацию о разводе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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В окружении Дмитрия Комарова в основном тоже не давали комментариев относительно вероятного разрыва пары. И некоторые друзья заметили, что удивлены этой информацией.

Честно говоря, мы все шокированы этой новостью, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле, если это действительно правда, то это печальная новость,

– сказал один из товарищей пары, который попросил оставить свое имя скрытым.

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