В пресс-службе Дмитрия Комарова отказались реагировать на информацию о разводе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.
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В окружении Дмитрия Комарова в основном тоже не давали комментариев относительно вероятного разрыва пары. И некоторые друзья заметили, что удивлены этой информацией.
Честно говоря, мы все шокированы этой новостью, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле, если это действительно правда, то это печальная новость,
– сказал один из товарищей пары, который попросил оставить свое имя скрытым.
Что известно о браке и разводе Комарова и Кучеренко
- Звездная пара встретилась впервые на конкурсе красоты "Мисс Украина-2016". Там Дмитрий Комаров был судьей, а Александра Кучеренко – участницей (и победительницей).
- Через год они приняли участие в "Танцах со звездами", где танцевали в паре. К тому времени они уже были в отношениях, но скрывали их от публики. Александра и Дмитрий поженились в 2019 году – расписалась в Киеве и обвенчалась в Израиле.
- В январе в реестре судебных решений появился иск Дмитрия Комарова о расторжении брака. Это стало подтверждением слухов, ходивших вокруг развода пары ранее.