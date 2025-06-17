Дмитру Комарову – 42: як змінювався головний мандрівник країни за роки в ефірі
- Дмитро Комаров, відомий український журналіст і мандрівник, святкує своє 42-річчя, з понад 25 років досвіду в журналістиці, відомий своєю програмою "Світ навиворіт".
- Після початку війни в Україні він змінив фокус своїх проєктів на документування воєнних подій, випустивши спецпроєкт "Рік", який отримав міжнародне визнання.
- Новий сезон "Світ Навиворіт" тепер присвячений Україні, але Дмитро продовжує публікувати випуски на російськомовному каналі, що викликало обурення в української аудиторії.
Дмитро Комаров – не просто журналіст і мандрівник. Це вже легенда українського телебачення, голос досліджень і мемний король тіктоку. Українець, який бачив усе, сьогодні, 17 червня, святкує день народження. Дмитру виповнюється 42 роки.
Його бачення світу – це цілий стиль: щирість, цікавість, гумор і глибока повага до кожної культури, у яку він занурюється. І саме це влучило в серця мільйонів глядачів, які обожнюють "Світ навиворіт". Що відомо про Дмитра Комарова зараз, та як він змінювався упродовж кар’єри, читайте далі у матеріалі Show24.
До теми Де зараз головний мандрівник країни Дмитро Комаров, який розлучився з дружиною
Його першу статтю надрукували в "Радянській молоді". Гонорар хлопець витратив на плівку для фотоапарата. А у 16 років майбутня зірка вже працювала редактором у тижневику "Телетиждень". Хоча першою освітою стала інженерія, хлопця тягнуло до журналістики. Зрештою, Дмитро отримав і диплом фахівця зі зв'язків із громадськістю. З 17-ти років він почав працювати фотокореспондентом. Так його ім'я дедалі ставало все більш впізнаваним та він завойовував авторитет у журналістських колах.
Дебют на телебаченні та початок "Світу навиворіт"
Ще студентом Дмитро почав мандрувати самостійно. Його цікавили не готелі, а справжнє життя, культура та звичаї, ментальність інших народів. Однією з таких поїздок був Таїланд. Саме під час цієї мандрівки з'явилась ідея створити тревел-програму.
Перший сезон "Світу навиворіт" він зняв за власні кошти. Це були 8 випусків про Камбоджу, які вийшли в ефір 11 грудня 2010 року на "1+1".
Відтоді – 15 сезонів, десятки країн, десятки етносів і народів, ритуалів, які ми побачили вперше саме з його проєктів. Безмежна любов глядачів, мільйони жартів та небезпечних ситуацій. Колишній оператор проєкту Олександр Дмитрієв, жартує, що найнебезпечнішим під час зйомок був сам Комаров.
Паралельно Дмитро з'являвся у програмах "Київ Вечірній", "Хто зверху?", "Ліга сміху". А з 2021 року запустив власний проєкт "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", щоб показати – не треба їхати далеко, щоб побачити справжнє.
Проєкти Дмитра Комарова після 2022 року
З початком повномасштабного вторгнення Дмитро змінив напрямок і почав фіксувати не подорожі, а реалії війни. У 2023 році, до річниці повномасштабного вторгнення, вийшов його документальний спецпроєкт "Рік", який показав: репортажі з гарячих точок, інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ та Президентом України Володимиром Зеленським, кадри з Бучі, Балаклії, Херсона.
Мені потрібно бути в епіцентрі подій – інакше я не зможу це передати,
– каже Дмитро.
Проєкт перекладено кількома мовами, його цитували найавторитетніші видання світу : The Times, The Sun, The Independent та інші.
Пізніше вийшли продовження: "Рік. За кадром", "Рік. Харківщина", "Рік. Херсон".
"Світ навиворіт. Україна"
28 лютого 2025 року стартував новий сезон улюбленого проєкту, але тепер, про Україну "Світ навиворіт. Україна". Це глибоке переосмислення власного формату і відкриття України по-новому.
Кожен епізод покаже тобі світ, який починається біля твого дому: від Карпат до Херсонщини,
– розповідає Дмитро в соцмережах.
Але, попри новий сезон "Світ Навиворіт. Україна", Дмитро Комаров таки продовжує публікувати нові випуски на російськомовному каналі. Це рішення безумовно викликало обурення в української аудиторії. Команда Дмитра ж зазначає, що це свідоме, виважене та спільне рішення озвучувати проєкти різними мовами, навіть російською, аби охопити якнайбільшу аудиторію.
Дмитро Комаров сьогодні – це 42 роки, з яких понад 25 у журналістиці, автор і ведучий легендарного тревел-проєкту, репортер та людина, яка показує світ таким, яким він є насправді.