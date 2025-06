Дмитру Комарову – 42: як змінювався головний мандрівник країни за роки в ефірі

Дмитро Комаров – не просто журналіст і мандрівник. Це вже легенда українського телебачення, голос досліджень і мемний король тіктоку. Українець, який бачив усе, сьогодні, 17 червня, святкує день народження. Дмитру виповнюється 42 роки.

Його бачення світу – це цілий стиль: щирість, цікавість, гумор і глибока повага до кожної культури, у яку він занурюється. І саме це влучило в серця мільйонів глядачів, які обожнюють "Світ навиворіт". Що відомо про Дмитра Комарова зараз, та як він змінювався упродовж кар’єри, читайте далі у матеріалі Show24.

Початок журналістської кар'єри Народився Дмитро 17 червня 1983 року в Києві, у звичайній родині. Старший брат у родині з двійнятами – Миколою та Ангеліною. З дитинства був надзвичайно допитливим. Перші журналістські тексти написав ще у 12 років.

Його першу статтю надрукували в "Радянській молоді". Гонорар хлопець витратив на плівку для фотоапарата. А у 16 років майбутня зірка вже працювала редактором у тижневику "Телетиждень". Хоча першою освітою стала інженерія, хлопця тягнуло до журналістики. Зрештою, Дмитро отримав і диплом фахівця зі зв'язків із громадськістю. З 17-ти років він почав працювати фотокореспондентом. Так його ім'я дедалі ставало все більш впізнаваним та він завойовував авторитет у журналістських колах.

Дебют на телебаченні та початок "Світу навиворіт"

Ще студентом Дмитро почав мандрувати самостійно. Його цікавили не готелі, а справжнє життя, культура та звичаї, ментальність інших народів. Однією з таких поїздок був Таїланд. Саме під час цієї мандрівки з'явилась ідея створити тревел-програму.

Перший сезон "Світу навиворіт" він зняв за власні кошти. Це були 8 випусків про Камбоджу, які вийшли в ефір 11 грудня 2010 року на "1+1".

Відтоді – 15 сезонів, десятки країн, десятки етносів і народів, ритуалів, які ми побачили вперше саме з його проєктів. Безмежна любов глядачів, мільйони жартів та небезпечних ситуацій. Колишній оператор проєкту Олександр Дмитрієв, жартує, що найнебезпечнішим під час зйомок був сам Комаров.

Паралельно Дмитро з'являвся у програмах "Київ Вечірній", "Хто зверху?", "Ліга сміху". А з 2021 року запустив власний проєкт "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", щоб показати – не треба їхати далеко, щоб побачити справжнє.

Проєкти Дмитра Комарова після 2022 року

З початком повномасштабного вторгнення Дмитро змінив напрямок і почав фіксувати не подорожі, а реалії війни. У 2023 році, до річниці повномасштабного вторгнення, вийшов його документальний спецпроєкт "Рік", який показав: репортажі з гарячих точок, інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ та Президентом України Володимиром Зеленським, кадри з Бучі, Балаклії, Херсона.

Мені потрібно бути в епіцентрі подій – інакше я не зможу це передати,

– каже Дмитро.

Проєкт перекладено кількома мовами, його цитували найавторитетніші видання світу : The Times, The Sun, The Independent та інші.

Пізніше вийшли продовження: "Рік. За кадром", "Рік. Харківщина", "Рік. Херсон".

"Світ навиворіт. Україна"

28 лютого 2025 року стартував новий сезон улюбленого проєкту, але тепер, про Україну "Світ навиворіт. Україна". Це глибоке переосмислення власного формату і відкриття України по-новому.

Кожен епізод покаже тобі світ, який починається біля твого дому: від Карпат до Херсонщини,

– розповідає Дмитро в соцмережах.

Але, попри новий сезон "Світ Навиворіт. Україна", Дмитро Комаров таки продовжує публікувати нові випуски на російськомовному каналі. Це рішення безумовно викликало обурення в української аудиторії. Команда Дмитра ж зазначає, що це свідоме, виважене та спільне рішення озвучувати проєкти різними мовами, навіть російською, аби охопити якнайбільшу аудиторію.

Дмитро Комаров сьогодні – це 42 роки, з яких понад 25 у журналістиці, автор і ведучий легендарного тревел-проєкту, репортер та людина, яка показує світ таким, яким він є насправді.