Дмитрию Комарову – 42: как менялся главный путешественник страны за годы в эфире

Дмитрий Комаров – не просто журналист и путешественник. Это уже легенда украинского телевидения, голос исследований и мемный король тиктока. Украинец, который видел все, сегодня, 17 июня, празднует день рождения. Дмитрию исполняется 42 года.

Его видение мира – это целый стиль: искренность, любопытство, юмор и глубокое уважение к каждой культуре, в которую он погружается. И именно это попало в сердца миллионов зрителей, которые обожают "Мир наизнанку". Что известно о Дмитрии Комарове сейчас, и как он менялся на протяжении карьеры, читайте далее в материале Show24.

Начало журналистской карьеры Родился Дмитрий 17 июня 1983 года в Киеве, в обычной семье. Старший брат в семье с двойняшками – Николаем и Ангелиной. С детства был чрезвычайно любознательным. Первые журналистские тексты написал еще в 12 лет.



Его первую статью напечатали в "Советской молодежи". Гонорар парень потратил на пленку для фотоаппарата. А в 16 лет будущая звезда уже работала редактором в еженедельнике "Телетиждень". Хотя первым образованием стала инженерия, парня тянуло к журналистике. В конце концов, Дмитрий получил и диплом специалиста по связям с общественностью. С 17-ти лет он начал работать фотокорреспондентом. Так его имя все больше становилось все более узнаваемым и он завоевывал авторитет в журналистских кругах.

Дебют на телевидении и начало "Мира наизнанку"

Еще студентом Дмитрий начал путешествовать самостоятельно. Его интересовали не отели, а настоящая жизнь, культура и обычаи, ментальность других народов. Одной из таких поездок был Таиланд. Именно во время этого путешествия появилась идея создать тревел-программу.

Первый сезон "Мира наизнанку" он снял за собственные средства. Это были 8 выпусков о Камбодже, которые вышли в эфир 11 декабря 2010 года на "1+1".

С тех пор – 15 сезонов, десятки стран, десятки этносов и народов, ритуалов, которые мы увидели впервые именно из его проектов. Безграничная любовь зрителей, миллионы шуток и опасных ситуаций. Бывший оператор проекта Александр Дмитриев, шутит, что самым опасным во время съемок был сам Комаров.

Параллельно Дмитрий появлялся в программах "Киев Вечерний", "Кто сверху?", "Лига смеха". А с 2021 года запустил собственный проект "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", чтобы показать – не надо ехать далеко, чтобы увидеть настоящее.

Проекты Дмитрия Комарова после 2022 года

С началом полномасштабного вторжения Дмитрий изменил направление и начал фиксировать не путешествия, а реалии войны. В 2023 году, к годовщине полномасштабного вторжения, вышел его документальный спецпроект "Год", который показал: репортажи из горячих точек, интервью с Главнокомандующим ВСУ и Президентом Украины Владимиром Зеленским, кадры из Бучи, Балаклеи, Херсона.

Мне нужно быть в эпицентре событий – иначе я не смогу это передать,

– говорит Дмитрий.

Проект переведен на несколько языков, его цитировали самые авторитетные издания мира: The Times, The Sun, The Independent и другие.

Позже вышли продолжения: "Год. За кадром", "Год. Харьковщина", "Год. Херсон".

"Мир наизнанку. Украина"

28 февраля 2025 года стартовал новый сезон любимого проекта, но теперь, об Украине "Мир наизнанку. Украина". Это глубокое переосмысление собственного формата и открытие Украины по-новому.

Каждый эпизод покажет тебе мир, который начинается возле твоего дома: от Карпат до Херсонщины,

– рассказывает Дмитрий в соцсетях.

Но, несмотря на новый сезон "Мир Наизнанку. Украина", Дмитрий Комаров таки продолжает публиковать новые выпуски на русскоязычном канале. Это решение безусловно вызвало возмущение у украинской аудитории. Команда Дмитрия же отмечает, что это сознательное, взвешенное и совместное решение озвучивать проекты на разных языках, даже на русском, чтобы охватить наибольшую аудиторию.

Дмитрий Комаров сегодня – это 42 года, из которых более 25 в журналистике, автор и ведущий легендарного тревел-проекта, репортер и человек, который показывает мир таким, каким он есть на самом деле.