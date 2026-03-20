Понад 20 років на телебаченні: як змінився Дмитро Комаров – головний мандрівник країни

Дмитро Комаров – головний мандрівник країни, незмінний ведучий програми "Світ навиворіт". Він побував у найбільш віддалених регіонах світу, щоб показати глядачам життя людей там. Після початку російського повномасштабного вторгнення ведучий зосередився на дослідженні України, зокрема висвітлює реалії війни.

Кар'єра Комарова на телебачення розпочалася понад 20 років тому. Прем'єра "Світу навиворіт" відбулась на телеканалі "1+1" у 2010 році. Як за цей час змінився мандрівник, дивіться на сайті 24 Каналу.

Як змінився Дмитро Комаров?

Дмитро Комаров родом з Києва. Він має дві освіти: закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю "Інженер" і Київський національний університет культури й мистецтв за спеціальністю "Фахівець зі зв'язків з громадськістю". Проте з юного віку мріяв про кар'єру журналіста.

У 12 років Дмитро опублікував першу статтю, а у 16 почав працювати у тижневику "Теленеделя" – він отримав посаду редактора колонки "Чоловік". Також Комаров займався фотокореспонденцією – знімав українських і світових зірок, які приїжджали до Києва на гастролі, і продавав світлини виданням.

Упродовж шести років він працював у газеті "КП в Україні". Також був кореспондентом газети "Известия в Украине", писав для журналів Playboy, EGO та інших.

Дмитро Комаров з братом і сестрою / Фото з інстаграму мандрівника

Комарова цікавили подорожі ще у студентські роки, зокрема непопулярні маршрути. Хлопець робив фоторепортажі з екзотичних країн, який продавав різним виданням, а також робив фотовиставки.

Під час поїздки до Таїланду Дмитро задумався про те, щоб створити програму про подорожі. Так виник "Світ навиворіт". Проте ще до проєкту чоловік об'їздив понад 20 країн.

Дмитро Комаров у Таїланді / Фото з інстаграму мандрівника

Зі своєю ідеєю Комаров приходив до багатьох телеканалів, однак погодив її лише "1+1". Перший сезон програми "Світ навиворіт" виходив у 2010 – 2011 роках. Його зняли у Камбоджі за гроші мандрівника.

З програмою "Світ навиворіт" Дмитро також побув в Індії, Африці, В'єтнамі, Індонезії, Латинській Америці, Південній Америці, Непалі, Японії, Бразилії, Китаї, Пакистані, Еквадорі та Колумбії.

Дмитро Комаров в Колумбії (випуск вийшов у 2023 році, а зйомки проходили до початку повномасштабного вторгнення) / Скриншот з відео

У 2021 році ведучий випустив авторський проєкт "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", який створив до 30-ї річниці незалежності України. Ідея програми виникла у чоловіка у той час, коли у світі вирувала пандемія коронавірусу.

Загалом вийшло 3 сезони авторського проєкту Комарова. Разом з оператором Олександром Дмитрієвим Дмитро побував на острові Джарилгач, Говерлі, в Олешківських пісках та інших місцях нашої країни.

Дмитро Комаров у 1 випуск авторського проєкту / Скриншот з відео

Під час повномасштабного вторгнення Комаров побував у містах Київської області, які українські війська звільнили від російських окупантів: Гостомелі, Бучі, Ірпені, та інших регіонах України.

Дмитро продовжує мандрувати Україною та досліджувати її. Торік відбулась прем'єра 3 сезону програми "Світ навиворіт. Україна", а нещодавно вийшов фінальний випуск сезону.

Дмитро Комаров / Фото з інстаграму мандрівника

