Дмитро Кулеба вперше висловився про розлучення і стосунки з колишньою дружиною

Дмитро Кулеба розповів, чи шкодує про шлюб з Євгенією Кулебою. Він поділився, які стосунки у нього склалися з колишньою дружиною.

Ексміністр закордонних справ вперше за тривалий час підняв тему розлучення. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише 24 Канал.

До теми Не почувалася ані щасливою, ані коханою, – Мартиновська розкрила причину розлучення з чоловіком

Дмитро Кулеба розповів, що, як і для більшості людей, шлюб був для нього певною ціллю в житті. Він не шкодує, що свого часу одружився.

Я не жалкую про свій шлюб. У нас двоє прекрасних дітей, якими ми пишаємось. В перші роки подружнього життя ми багато сварилися, було зіткнення двох сильних характерів. В останні – було важко,

– зізнався колишній міністр.

Кулеба додав, що почуття зникли не за один день, це був певний процес. Ця тема залишається для нього травматичною.

Дмитро Кулеба про стосунки з колишньою дружиною

Ексміністр зауважив, що з повагою ставиться до колишньої дружини Євгенії, адже вона є матір'ю його дітей.

Ми спілкуємося. У нас є питання щодо яких ми можемо дискутувати, але це цивілізована розмова. Ми будь-які питання можемо з нею проговорити та знайти рішення,

– зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба додав, що не вважає проблемою попросити вибачення. Він перепрошував за свої помилки в Євгенії ще у шлюбі.

"Я просив пробачення, коли ми ще були одружені. На шляху до визнання своєї провини стоїть людська гординя. Здатність визнати свою неправоту – ознака сили", – підсумував Кулеба.

Зауважимо, Дмитро Кулеба познайомився з Євгенією на навчанні. У шлюбі в пари народилося двоє дітей – син Єгор і донька Люба. Ексміністр оголосив про розлучення з дружиною у 2022 році. Згодом він підтвердив стосунки зі Світланою Павелецькою. У попередньому інтерв'ю Дмитро Кулеба розповів, як розпочинався його роман з коханою.