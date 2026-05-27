Відомий український актор втратив дружину

У родині відомого українського актора Дмитра Оскіна сталося горе – померла його дружина.

Сумну звістку повідомили на фейсбук-сторінці театру "Особистості", де працює чоловік.

Вас може зацікавити Володимир Зеленський розкрив, де нині живуть його діти

26 травня команда театру поширила допис зі словами підтримки для Дмитра Оскіна та його родини.

Театр висловлює щире співчуття нашому чудовому актору Дмитру Оскіну з приводу важкої втрати – смерті дружини Ліки. Хай спочиває з Богом,

– йдеться в публікації.

Сам Дмитро наразі цю новину не коментував, тож причина смерті дружини актора залишається невідомою.

Чим відомий Дмитро Оскін?

Актор народився 14 лютого 1958 року, зараз йому 68. Він навчався в Київському університеті культури й мистецтв.

Спочатку Дмитро Оскін здобув популярність як конферансьє. Він працював із багатьма українськими зірками, зокрема, з Іриною Білик, Олександром Пономарьовим, Наталією Могилевською та іншими артистами.

Для контексту! Конферансьє – це ведучий концертної або сценічної програми. Простими словами, це та людина, яка оголошує номери артистів, виступи та спілкується з публікою в паузах.

Ірина Білик та Дмитро Оскін / Архівне фото з фейсбук-сторінки актора

Пізніше Оскін почав зніматися в різноманітних телевізійних шоу, а згодом перейшов до роботи в кіно і серіалах. Глядачі могли бачити актора в серіалах "Скажені сусіди", "Жіночий лікар. Нове життя", "Встигнути до 30", "Стажист" і багатьох інших.

У 2025 році Дмитро Оскін розповідав, що він також активно працює в Академічному ансамблі пісні й танцю Національної гвардії України – режисером, постановником і ведучим. До того ж грає у виставах.