Фронтмен відомого українського гурту приєднався до ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення вокаліст блек-метал гурту "Заводь" Дмитро Самсонов активно волонтерив. Однак тепер стало відомо, що він вступив до ЗСУ.

Днями музикант звернувся до шанувальників із проханням допомогти. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал артиста.

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Так, за словами Самсонова, наразі він проходитиме військове навчання, після якого розпочне службу.

Я долучився до лав ЗСУ і маю супер обмежений час, щоб докупити все необхідне перед стартом навчань. Видали прям повно всього, але є і чималий список того, що треба докупити, бо цього нема, або мені не зовсім підходить розмір виданого. Хотів в цьому плані обмежитись власними можливостями, але друзі кажуть, що після трьох років волонтерки, я маю право зібрати щось і для себе, ставши солдатом. Тому, якщо в когось є бажання і можливість закинути трохи грошей, буду вдячний. А як ні, то я все розумію, є зараз і більш важливі збори,

– зазначив Дмитро.

Долучитись до збору можна за цим посиланням.



Дмитро Самсонов долучився до ЗСУ / Скриншот з телеграм-каналу

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення й інші учасники гурту "Заводь" стали на захист України. Співзасновник та басист бенду Влад вступив до лав ЗСУ. На фронт пішов і барабанщик Микола Состін, який, на жаль, загинув на полі бою. Про це стало відомо в листопаді 2024 року.