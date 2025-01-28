На днях музыкант обратился к поклонникам с просьбой помочь. Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал артиста.

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Так, по словам Самсонова, сейчас он будет проходить военное обучение, после которого начнет службу.

Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений. Выдали прям полно всего, но есть и немалый список того, что надо докупить, потому что этого нет, или мне не совсем подходит размер выданного. Хотел в этом плане ограничиться собственными возможностями, но друзья говорят, что после трех лет волонтерки, я имею право собрать что-то и для себя, став солдатом. Поэтому, если у кого-то есть желание и возможность забросить немного денег, буду благодарен. А если нет, то я все понимаю, есть сейчас и более важные сборы,

– отметил Дмитрий.

Приобщиться к сбору можно по этой ссылке.



Дмитрий Самсонов присоединился к ВСУ / Скриншот из телеграмм-канала

Заметим, с начала полномасштабного вторжения и другие участники группы "Заводь" стали на защиту Украины. Соучредитель и басист бэнда Влад вступил в ряды ВСУ. На фронт ушел и барабанщик Николай Состин, который, к сожалению, погиб на поле боя. Об этом стало известно в ноябре 2024 года.