Його порівнювали з Майклом Джексоном: де зараз учасник "Х-Фактора" Дмитро Сисоєв

Дмитро Сисоєв став одним із найяскравіших учасників третього сезону "Х-Фактора", підкоривши глядачів вокалом та харизмою. Його навіть порівнювали з Майклом Джексоном через зовнішність.

Сьогодні артист не лише працює над власною музикою, а й пише пісні для інших зірок. Де зараз Дмитро і як змінилося його життя після участі в шоу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Що відомо про одесита Рождена Анусі, за якого вийшла заміж зрадниця Йолка

Яким був творчий шлях Дмитра Сисоєва?

Дмитро народився у Львові, однак частину дитинства – близько 12 років – провів у Бурятії.

Для довідки! Бурятія – це республіка у складі Росії, розташована на півдні Східного Сибіру.

Співати Сисоєв почав ще з шести років. Батько Володимир помітив у сина талант і порадив йому купити синтезатор – із цього й почалося захоплення хлопця музикою. Про це Дмитро розповів у програмі "Зірки розкажуть" на ютуб-каналі Ukraine World News.

Згодом хлопець вступив до музичного коледжу імені Станіслава Людкевича у Львові. Під час навчання разом з іншими хлопцями створив рок-гурт Prime Time, де був фронтменом і композитором.

Учасники рок-гурту Prime Time / Фото з сайту Rock.Lviv.Ua

У 2010 році колектив навіть виступив на розігріві легендарних Linkin Park.

Широкій публіці Дмитро став відомим у 2012 році завдяки участі в третьому сезоні шоу "Х-Фактор". На кастингу він виконав Billie Jean Майкла Джексона та потрапив до команди репера Сергія Пархоменка (Серьоги), який підтримує російське вторгнення в Україну.

Дмитро Сисоєв на "Х-Фактор 3": дивіться відео онлайн

У підсумку артист увійшов до четвірки найкращих учасників сезону.

Додамо, що переможницею "Х-Фактора" у 2012 році стала Аїда Ніколайчук.

Напередодні наша редакція також писала матеріал про те, як склалось життя переможниці "Х-Фактора 3" Аїди Ніколайчук.

Після проєкту Сисоєв розпочав сольну кар'єру, переїхав до Києва й почав активно працювати як автор пісень. З ютуб-каналу Дмитра відомо, що він створював музику для багатьох зірок українського шоубізнесу – зокрема Олі Полякової, Анни Трінчер, IVAN NAVI та інших артистів.

Дмитро Сисоєв пише музику для інших артистів / Скриншот з ютубу

У 2017 році музикант запустив сольний проєкт OMUT і того ж року випустив трек "НеВыЁ". У цей період він працював із продюсером Вадимом Лисицею, але через пів року їхня спільна робота завершилася.

Що відомо про особисте життя Дмитра Сисоєва?

Під час участі в "Х-Факторі" музикант зустрічався з дівчиною, на ім'я Оксана. Цікаво, що в ефірі він представив її як кузину. Пізніше Дмитро зізнався, що вигадав цю версію, вважаючи, що особисте життя може завадити іміджу артиста.

За пацанів голосують не через те, що вони круто співають. Якби я був впевнений на 100%, що люди мене розцінюють як шанувальники моєї творчості, а не фанатки, які розглядають мене тільки, як с*ксуальний об'єкт, то я б не брехав,

– пояснював виконавець в програмі "Моя правда"

Нині ж музикант відкрито говорить про особисте життя. Його обраницею є Аліса Савінська. Нещодавно Дмитро навіть присвятив коханій альбом, назвавши його її ім'ям.

Дмитро Сисоєв з коханою / Фото з інстаграму артиста

Де зараз Дмитро Сисоєв?

Артист з коханою мешкає в Україні. Він займається продовжує розвивати свій проєкт OMUT. Серед пісень артиста – "Речовина", "Вона та", "Залишаюсь тут" та інші. У його доробку – пісні "Речовина", "Вона та", "Залишаюсь тут" та інші. Окрім сольної кар'єри, Дмитро працює музичним продюсером для понад 30 артистів і є автором пісень для українських зірок.