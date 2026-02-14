Любов не має терміну придатності, – зірки вітають з Днем закоханих і діляться теплими фото

День святого Валентина щороку перетворює стрічку у соцмережах на цілий флешмоб зізнань у коханні, романтичних фото та зворушливих історій. У це свято навіть ті публічні особистості, які тримають особисте життя за сімома замками, показують близьких та діляться темлими моментами.

Українські зірки теж не оминули увагою День закоханих: хтось поділився фото, хтось лаконічно привітав другу половинку, а хтось висловив свої думки про кохання. Як знаменитості привітали з Днем святого Валентина – зібрав 24 Канал.

Маша Єфросиніна

Ведуча поділилась серією романтичних фото з чоловіком. Та написала слова, які, на її думку, є проявом кохання.

Любов – це поважати, цікавитися, приймати, жадати, вкладатися, пробачати, піклуватися, чекати, сміятися разом,

– зазначила Єфросиніна.

Джамала

Переможниця Євробачення процитувала слова зі своєї нової пісні "Обіймай", де розповідає про сильне кохання та підтримку.

"Відчувай. Обіймай. Любов – у дрібницях. З Днем закоханих!" – привітала співачка.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця показала фото з чоловіком і поділилась думками про те, що для неї кохання. На її думку, це не просто метелики в животі, а щось набагато глибше. Повага, турбота та щоденний свідомий вибір.

Це коли ти знаєш усі недоліки й все одно залишаєшся поруч. Коли не просто тримаєш за руку, а тримаєш слово. Коли поруч не через страх самотності, а через глибоку цінність одне одного,

– написала Ілона Гвоздьова.

Ольга Сумська

Акторка опублікувала архівне фото з чоловіком, Віталієм Борисюком. Для подружжя це особлива дата, адже саме 14 лютого 25 років тому почалась їхня романтична історія.

Я пам'ятаю 14 лютого 1991 року і твоє шоколадне серце, яке ти сам зробив, твоя романтична записочка… Це найяскравіші моменти життя!

– поділилась Сумська.

Катя Осадча

Ведуча поділилась серією зворушливих сімейних фото та показала, що для їхнього з Юрієм Горбуновим подружжя – любов. Це і приготувати сніданок, і вміти працювати разом, і залишатися поруч навіть у найскладніші моменти.

Любов – це більше, ніж слова. Ти вмієш 365 днів в році мені це доводити,

– написала Осадча.

Наталія Могилевська

Співачка зізналась, що саме під час війни, у 50 років, знайшла найбільше щастя – справжнє кохання.

Скажу, як навчив мене говорити ти: ми найкращі, і у нас найкращі діти й родина у світі. І дякую за твою віру у квітучу мирну Україну. Завдяки їй в мене ніколи не опустяться руки,

– звернулась співачка до чоловіка.

Ірина Федишин

Співачка опублікувала уривок з кліпу на пісню "Як я тебе люблю", де вона знімалась разом з чоловіком.

"День закоханих – це нагадування, що любов потрібно плекати щодня. Тому кохайте. Бережіть. Обіймайте частіше", – написала Ірина Федишин.

Іванна Онуфрійчук

Ведуча підкреслила, що "любити" - це дієслово. На її думку, кохання – це маленькі кроки, які кожен робить для тих, хто найдорожчий. А любов – це не лише стосунки в парі.

Кажуть, любов живе три роки. Але я впевнена: вона не має терміну придатності там, де є щоденні дії,

– вважає Іванна.

Христина Решетник

Дружина телеведучого зібрала архівні фото і опублікувала ті, які мають для пари особливе значення.

Нагадаємо, також романтичним фото поділилось подружжя принца і принцеси Уельських. Вони опублікували знімок, якого раніше не було в мережі.