Любов не має терміну придатності, – зірки вітають з Днем закоханих і діляться теплими фото
- Українські зірки поділилися романтичними фото та думками про кохання з нагоди Дня святого Валентина.
- Маша Єфросиніна, Джамала, Ілона Гвоздьова, Ольга Сумська, Катя Осадча, Наталія Могилевська, Ірина Федишин, Іванна Онуфрійчук, та Христина Решетник висловили свої привітання та роздуми про любов.
День святого Валентина щороку перетворює стрічку у соцмережах на цілий флешмоб зізнань у коханні, романтичних фото та зворушливих історій. У це свято навіть ті публічні особистості, які тримають особисте життя за сімома замками, показують близьких та діляться темлими моментами.
Українські зірки теж не оминули увагою День закоханих: хтось поділився фото, хтось лаконічно привітав другу половинку, а хтось висловив свої думки про кохання. Як знаменитості привітали з Днем святого Валентина – зібрав 24 Канал.
Маша Єфросиніна
Ведуча поділилась серією романтичних фото з чоловіком. Та написала слова, які, на її думку, є проявом кохання.
Любов – це поважати, цікавитися, приймати, жадати, вкладатися, пробачати, піклуватися, чекати, сміятися разом,
– зазначила Єфросиніна.
Джамала
Переможниця Євробачення процитувала слова зі своєї нової пісні "Обіймай", де розповідає про сильне кохання та підтримку.
"Відчувай. Обіймай. Любов – у дрібницях. З Днем закоханих!" – привітала співачка.
Ілона Гвоздьова
Танцівниця показала фото з чоловіком і поділилась думками про те, що для неї кохання. На її думку, це не просто метелики в животі, а щось набагато глибше. Повага, турбота та щоденний свідомий вибір.
Це коли ти знаєш усі недоліки й все одно залишаєшся поруч. Коли не просто тримаєш за руку, а тримаєш слово. Коли поруч не через страх самотності, а через глибоку цінність одне одного,
– написала Ілона Гвоздьова.
Ольга Сумська
Акторка опублікувала архівне фото з чоловіком, Віталієм Борисюком. Для подружжя це особлива дата, адже саме 14 лютого 25 років тому почалась їхня романтична історія.
Я пам'ятаю 14 лютого 1991 року і твоє шоколадне серце, яке ти сам зробив, твоя романтична записочка… Це найяскравіші моменти життя!
– поділилась Сумська.
Катя Осадча
Ведуча поділилась серією зворушливих сімейних фото та показала, що для їхнього з Юрієм Горбуновим подружжя – любов. Це і приготувати сніданок, і вміти працювати разом, і залишатися поруч навіть у найскладніші моменти.
Любов – це більше, ніж слова. Ти вмієш 365 днів в році мені це доводити,
– написала Осадча.
Наталія Могилевська
Співачка зізналась, що саме під час війни, у 50 років, знайшла найбільше щастя – справжнє кохання.
Скажу, як навчив мене говорити ти: ми найкращі, і у нас найкращі діти й родина у світі. І дякую за твою віру у квітучу мирну Україну. Завдяки їй в мене ніколи не опустяться руки,
– звернулась співачка до чоловіка.
Ірина Федишин
Співачка опублікувала уривок з кліпу на пісню "Як я тебе люблю", де вона знімалась разом з чоловіком.
"День закоханих – це нагадування, що любов потрібно плекати щодня. Тому кохайте. Бережіть. Обіймайте частіше", – написала Ірина Федишин.
Іванна Онуфрійчук
Ведуча підкреслила, що "любити" - це дієслово. На її думку, кохання – це маленькі кроки, які кожен робить для тих, хто найдорожчий. А любов – це не лише стосунки в парі.
Кажуть, любов живе три роки. Але я впевнена: вона не має терміну придатності там, де є щоденні дії,
– вважає Іванна.
Христина Решетник
Дружина телеведучого зібрала архівні фото і опублікувала ті, які мають для пари особливе значення.
