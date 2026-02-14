Принц Вільям та принцеса Кейт опублікували світлину на своїй сторінці в соцмережах. Це чорно-біле фото, автором якого є Джош Шиннер.
Королівська пара показала знімок з їхнього відпочинку на природі. Фотографія була зроблена у квітні минулого року, неподалік їхнього будинку в Норфолку.
Кейт Міддлтон позувала у кофтинці з комірцем та жакеті, а принц Вільям – у сорочці й светрі. Вони сиділи поруч, усміхалися та дивились в об'єктив. Раніше цього фото не було в мережі.
З Днем святого Валентина,
– привітало подружжя з романтичною датою.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Зазначимо, принц і принцеса Уельські не зберігають мовчання з приводу скандалу навколо файлів Епштейна, де фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Як вказує BBC, подружжя стурбоване новою інформацією та перебуває думками з жертвами.
Що відомо про історію кохання королівської пари?
Кейт Міддлтон та принц Вільям познайомилися під час навчання у Сент-Ендрюському університеті. Спершу вони товаришували, а згодом між ними виникли почуття.
Після закінчення навчання Вільям вирушив до тренувального військового табору. Через відстань пара розійшлась. Але через кілька місяців їх знову побачили разом.
У 2010 році Клеренс-гауз оголосив про заручини принца Вільяма та Кейт Міддлтон. І вже 29 квітня 2011 року пара обвінчалась у Вестміндерському абатстві й зіграла весілля, за яким слідкував увесь світ. У них народилося троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.