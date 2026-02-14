Принц Вільям та принцеса Кейт опублікували світлину на своїй сторінці в соцмережах. Це чорно-біле фото, автором якого є Джош Шиннер.

До слова У картатому пальті та сапфірових прикрасах: Кейт Міддлтон підкорила стильним образом у Шотландії

Королівська пара показала знімок з їхнього відпочинку на природі. Фотографія була зроблена у квітні минулого року, неподалік їхнього будинку в Норфолку.

Кейт Міддлтон позувала у кофтинці з комірцем та жакеті, а принц Вільям – у сорочці й светрі. Вони сиділи поруч, усміхалися та дивились в об'єктив. Раніше цього фото не було в мережі.

З Днем святого Валентина,

– привітало подружжя з романтичною датою.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зазначимо, принц і принцеса Уельські не зберігають мовчання з приводу скандалу навколо файлів Епштейна, де фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Як вказує BBC, подружжя стурбоване новою інформацією та перебуває думками з жертвами.

