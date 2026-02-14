Принц Уильям и принцесса Кейт опубликовали фотографию на своей странице в соцсетях. Это черно-белое фото, автором которого является Джош Шиннер.
Королевская пара показала снимок с их отдыха на природе. Фотография была сделана в апреле прошлого года, неподалеку от их дома в Норфолке.
Кейт Миддлтон позировала в кофточке с воротничком и жакете, а принц Уильям – в рубашке и свитере. Они сидели рядом, улыбались и смотрели в объектив. Ранее этого фото не было в сети.
С Днем святого Валентина,
– поздравило супругов с романтической датой.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Отметим, принц и принцесса Уэльские не хранят молчание по поводу скандала вокруг файлов Эпштейна, где фигурирует Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Как указывает BBC, супруги обеспокоены новой информацией и находятся мыслями с жертвами.
Что известно об истории любви королевской пары?
- Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Сначала они дружили, а впоследствии между ними возникли чувства.
- После окончания учебы Уильям отправился в тренировочный военный лагерь. Через расстояние пара разошлась. Но через несколько месяцев их снова увидели вместе.
- В 2010 году Клеренс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. И уже 29 апреля 2011 года пара обвенчалась в Вестминдерском аббатстве и сыграла свадьбу, за которой следил весь мир. У них родилось трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.