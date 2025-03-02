Хрещена Майлі Сайрус, яка роками уникала політичних заяв, публічно підтримала Україну
- Доллі Партон, хрещена матір Майлі Сайрус, публічно підтримала Україну під час виступу, відступивши від своєї політики політичного нейтралітету.
- Партон закликала до любові та надії для українського народу та висловила молитви за мир.
Хрещена мати Майлі Сайрус та відома американська співачка Доллі Партон несподівано відійшла від своєї тривалої політики політичного нейтралітету і публічно висловила підтримку Україні під час нещодавнього виступу.
Це сталося на тлі зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка пройшла у Білому домі та закінчилася публічною суперечкою політиків. Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Timothy Wayne у тікток. Цей ролик зібрав близько мільйона переглядів та сотні тисяч лайків.
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Так, відома словами "Я давно зрозуміла: тримай язик за зубами, якщо хочеш залишитися в шоубізнесі", Партон вийшла на сцену, де висловила свою солідарність з українським народом.
Перш ніж ми почнемо наші розваги, хочу згадати серйозний момент. Я не хочу займатись політикою – я краще продам камінь у нирках, ніж це зроблю. Але я хочу, щоб ми разом відправили свою любов і дали надію братам і сестрам в Україні. Молимося за мир у цьому божевільному світі,
– наголосила співачка.
Що відомо про Доллі Партон
- Це знаменита американська співачка, актриса, авторка пісень і продюсерка.
- За свою кар'єру, яка охоплює кілька десятиліть, Партон написала понад 3 000 пісень.
- Музикою Доллі почала займатися ще в дитинстві, коли виступала на радіо і телебаченні в рідному місті.
- Її успіху сприяв випуск альбому Hello, I'm Dolly та пісня I Will Always Love You, що здобула міжнародне визнання, особливо після того, як її виконала Вітні Х'юстон.
- Окрім музичних досягнень, Партон знялася у кількох кінострічках. Серед них – "Найкращий маленький бордель у Техасі" та "Сталеві магнолії".
- Наприкінці 1970-х співачка отримала свою першу нагороду Греммі, а її творчі досягнення пізніше принесли їй номінацію на Оскар. Серед численних відзнак Доллі Партон – American Music Award, зірка на Алеї слави, статус Живої легенди Бібліотеки Конгресу, включення до списку Time 100, а у 2022 році – почесне місце в Залі слави рок-н-ролу.
- В особистому житті виконавиця вирізняється стабільністю – з 1966 року вона одружена з бізнесменом Карлом Томасом Діном, який уникає публічності й майже не з'являється на її виступах. Цікаво, що власних дітей у пари немає, проте Доллі є хрещеною матір'ю Майлі Сайрус.