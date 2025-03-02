Хрещена Майлі Сайрус, яка роками уникала політичних заяв, публічно підтримала Україну

Хрещена мати Майлі Сайрус та відома американська співачка Доллі Партон несподівано відійшла від своєї тривалої політики політичного нейтралітету і публічно висловила підтримку Україні під час нещодавнього виступу.

Це сталося на тлі зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка пройшла у Білому домі та закінчилася публічною суперечкою політиків. Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Timothy Wayne у тікток. Цей ролик зібрав близько мільйона переглядів та сотні тисяч лайків.

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Так, відома словами "Я давно зрозуміла: тримай язик за зубами, якщо хочеш залишитися в шоубізнесі", Партон вийшла на сцену, де висловила свою солідарність з українським народом.

Перш ніж ми почнемо наші розваги, хочу згадати серйозний момент. Я не хочу займатись політикою – я краще продам камінь у нирках, ніж це зроблю. Але я хочу, щоб ми разом відправили свою любов і дали надію братам і сестрам в Україні. Молимося за мир у цьому божевільному світі,

– наголосила співачка.

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