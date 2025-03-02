Це сталося на тлі зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка пройшла у Білому домі та закінчилася публічною суперечкою політиків. Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Timothy Wayne у тікток. Цей ролик зібрав близько мільйона переглядів та сотні тисяч лайків.
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Так, відома словами "Я давно зрозуміла: тримай язик за зубами, якщо хочеш залишитися в шоубізнесі", Партон вийшла на сцену, де висловила свою солідарність з українським народом.
Перш ніж ми почнемо наші розваги, хочу згадати серйозний момент. Я не хочу займатись політикою – я краще продам камінь у нирках, ніж це зроблю. Але я хочу, щоб ми разом відправили свою любов і дали надію братам і сестрам в Україні. Молимося за мир у цьому божевільному світі,
– наголосила співачка.
Що відомо про Доллі Партон
- Це знаменита американська співачка, актриса, авторка пісень і продюсерка.
- За свою кар'єру, яка охоплює кілька десятиліть, Партон написала понад 3 000 пісень.
- Музикою Доллі почала займатися ще в дитинстві, коли виступала на радіо і телебаченні в рідному місті.
- Її успіху сприяв випуск альбому Hello, I'm Dolly та пісня I Will Always Love You, що здобула міжнародне визнання, особливо після того, як її виконала Вітні Х'юстон.
- Окрім музичних досягнень, Партон знялася у кількох кінострічках. Серед них – "Найкращий маленький бордель у Техасі" та "Сталеві магнолії".
- Наприкінці 1970-х співачка отримала свою першу нагороду Греммі, а її творчі досягнення пізніше принесли їй номінацію на Оскар. Серед численних відзнак Доллі Партон – American Music Award, зірка на Алеї слави, статус Живої легенди Бібліотеки Конгресу, включення до списку Time 100, а у 2022 році – почесне місце в Залі слави рок-н-ролу.
- В особистому житті виконавиця вирізняється стабільністю – з 1966 року вона одружена з бізнесменом Карлом Томасом Діном, який уникає публічності й майже не з'являється на її виступах. Цікаво, що власних дітей у пари немає, проте Доллі є хрещеною матір'ю Майлі Сайрус.