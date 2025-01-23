20 років разом: Дональд Трамп публічно звернувся до дружини та показав їхнє архівне фото

Дональд Трамп опублікував архівне весільне фото. У такий спосіб він публічно привітав свою дружину Меланію з 20 річницею шлюбу.

Свято подружжя відзначило 22 січня. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку 47-го президента США.

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Так, на світлині 2005 року подружжя постало молодятами: Трампу було 58 років, Меланії – 34. Вони трималися за руки, посміхаючись гостям. Наречений одягнув чорний костюм, а його кохана – розкішну сукню від Christian Dior.

Зауважимо, весільна церемонія Дональда та Меланії Трамп у 2005 році перетворилася на справжнє видовище американського світського життя. Насамперед вразила весільна сукня, яка була виготовлена з 82 метрів атласу й прикрашена 1500 блискучими кристалами. Вона важила близько 20 кілограмів. Вартість цього вбрання сягала 200 000 доларів, а на її створення команда дизайнерів витратила 550 годин.

Не менш помітною деталлю став діамант на обручці нареченої – 12 каратів, оцінений у 1,5 мільйона доларів, та весільний торт, прикрашений трьома тисячами свіжих троянд.

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