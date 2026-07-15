5 мільйонів доларів за те, чого "не було": Трамп заплатив величезну компенсацію

Сума складається з суми безпосередньої компенсації та відсотків, що накопичилися за час судового процесу. Президент США намагався заблокувати платіж, але йому це не вдалось.

Чинний президент США Дональд Трамп розплачується за гріхи буремного життя 90-х. Суд зобов'язав його виплатити понад 5 мільйонів доларів компенсації письменниці Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в сексуальному насильстві, повідомляє CNN.

Письменниця висунула звинувачення ще в 2019 році, заявляючи, що в 1996 році після дружньої зустрічі Трамп скривдив її у примірочній універмагу Bergdorf Goodman на Мангеттені. Втім, політик все заперечив. У 2022 році на платформі Truth Social було опубліковано наклеп, в якому Трамп спростовував її звинувачення.

Під час судового процесу присяжні визнали, що президент таки вчинив сексуальне насильство щодо письменниці. Тоді ж його зобов'язали виплатити компенсацію. Днями, після відмови суду розглядати апеляцію Трампа в цій справі, кошти надійшли 82-річній Керролл.

Три роки тому одностайне рішення колегії з дев'яти присяжних визнало президента Трампа відповідальним за сексуальне насильство та наклеп на Елізабет Джин Керролл. Сьогодні ми раді повідомити, що вона отримала компенсацію, яку їй присудили присяжні за результатами вердикту, – зазначила адвокатка Керролл Роберта Каплан.



Дональд Трамп виплатив 5 мільйонів Елізабет Джин Керролл / Getty Images

Захист жінки заявив, що Керролл використає кошти для пенсії. Допоки клопотання про повторний розгляд не відхилять, компенсація у розмірі 5,62 мільйона доларів зберігатиметься на депозитному рахунку під відсотками.

Українська зірка Олена Тополя також оговтується після секс-скандалу. Співачка розповіла, хто готував злив її приватного відео в мережу.