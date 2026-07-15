Чинний президент США Дональд Трамп розплачується за гріхи буремного життя 90-х. Суд зобов'язав його виплатити понад 5 мільйонів доларів компенсації письменниці Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в сексуальному насильстві, повідомляє CNN.

Письменниця висунула звинувачення ще в 2019 році, заявляючи, що в 1996 році після дружньої зустрічі Трамп скривдив її у примірочній універмагу Bergdorf Goodman на Мангеттені. Втім, політик все заперечив. У 2022 році на платформі Truth Social було опубліковано наклеп, в якому Трамп спростовував її звинувачення.

Під час судового процесу присяжні визнали, що президент таки вчинив сексуальне насильство щодо письменниці. Тоді ж його зобов'язали виплатити компенсацію. Днями, після відмови суду розглядати апеляцію Трампа в цій справі, кошти надійшли 82-річній Керролл.

Три роки тому одностайне рішення колегії з дев'яти присяжних визнало президента Трампа відповідальним за сексуальне насильство та наклеп на Елізабет Джин Керролл. Сьогодні ми раді повідомити, що вона отримала компенсацію, яку їй присудили присяжні за результатами вердикту, – зазначила адвокатка Керролл Роберта Каплан.



Дональд Трамп виплатив 5 мільйонів Елізабет Джин Керролл / Getty Images

Захист жінки заявив, що Керролл використає кошти для пенсії. Допоки клопотання про повторний розгляд не відхилять, компенсація у розмірі 5,62 мільйона доларів зберігатиметься на депозитному рахунку під відсотками.

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