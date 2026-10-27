Колишня "Міс Швейцарія" звинуватила Трампа у зґвалтуванні понад 30 років тому

Колишня володарка титулу "Міс Швейцарія" та модель Беатріс Кеул офіційно звинуватила Дональда Трампа у зґвалтуванні. Її свідчення увійшли до нового розслідування демократів Палати представників США щодо оточення сумнозвісного фінансиста Джеффрі Епштейна.

Американський політикум сколихнув новий гучний скандал довкола Дональда Трампа, пише The Telegraph. Модель Беатріс Кеул висунула проти нього тяжкі звинувачення. Інцидент трапився у листопаді 1993 року в Нью-Йорку. Тоді 24-річна Беатріс перебувала на пресзаході конкурсу краси в престижному готелі Plaza, власником якого був Дональд Трамп. Під час зустрічі бізнесмен нібито пообіцяв допомогти молодій дівчині оформити візу та влаштувати її навчання у Нью-Йоркському університеті.

Я подбаю про тебе,

– саме такі слова Трампа наводяться у розслідуванні.

Одразу після цієї бесіди до моделі підійшов скандальний фінансист Джеффрі Епштейн. Він відрекомендувався найкращим другом Трампа та запросив її на вечірку до маєтку Мар-а-Лаго. Того ж дня представник бізнесмена покликав Беатріс на приватну зустріч на верхні поверхи готелю Plaza. Саме там сталася фатальна подія.

Увійшовши до приміщення, Трамп схопив Кеул ззаду і зґвалтував її, при цьому розірвавши її сукню та спричинивши кровотечу й синці на кількох частинах тіла,

– йдеться у звіті.

Беатріс описала напад як надзвичайно жорстокий. За її словами, після скоєного Трамп посадив її на край ліжка, повторив обіцянки щодо візи й зажадав мовчання.

Шоу має тривати,

– процитувала слова кривдника потерпіла.

Беатріс Кеул у молодості з Трампом: дивіться фото

У Білому домі категорично відкинули всі звинувачення та назвали оприлюднений звіт політичною атакою опонентів. Представники Трампа заявили: "Цей звіт є нічим іншим, як відчайдушною спробою збожеволілих демократів відвернути увагу американців від стрімкого зростання популярності республіканців". В адміністрації також додали, що Дональд Трамп був повністю виправданий у будь-яких питаннях, що стосувалися справ Джеффрі Епштейна.

Як відомо, нещодавно демократи висунули вимогу призначити спецпрокурора, щоб розслідувати зв'язки Трампа з Епштейном.